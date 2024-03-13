Певица Мэдисон Бир засветилась в наряде украинского бренда (фото, видео)
Мэдисон Бир, как и другие звезды, успела засветиться в наряде от украинского дизайнера одежды Ивана Фролова.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль бренда.
Мэдисон Бир зажгла на концерте в костюме от бренда Frolov
Все чаще и чаще на мировых звездах можно увидеть наряды от украинских брендов. Особого внимания заслуживает Иван Фролов, платья и костюмы которого уже неоднократно светились в мировых турне звезд.
В этот раз и молодая певица Мэдисон Бир обратила внимание на костюм от Frolov. Вероятно, девушку покорил невероятно нежный цвет корсетного костюма, который в то же время сексуальным.
Для одного из своих концертов в рамках мирового турне 25-летняя исполнительница выбрала кастомный наряд бледно-розового цвета.
Скриншоты
Он состоит из корсета, покрытого стразами и аккуратной шнуровкой спереди, а также из кружевной мини-юбки такого же цвета. И именно юбка имеет изюминку, ведь она сформирована драпировкой вокруг бедер артистки.
В этом образе Мэдисон бегала по сцене и очень активно танцевала и пела. Свой образ Бир дополнила еще нежно-розовыми гольфами, добавившими любопытство ее концертному луку.
Также девушка решила не экспериментировать с прической и оставила свою прядь распущенной. Но стоит сказать, что с открытой зоной декольте такая прическа прекрасно сочетается.
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