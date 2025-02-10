Співачка Liya Li: Розставання з нареченим і виховання доньки стали справжнім випробуванням

Після трьох років творчої паузи українська співачка, учасниця шоу "Холостяк-5" Liya Li (Лія Коцяр) повертається на сцену. Останні роки артистка знаходилась у творчій паузі через депресію, причиною якої стали війна і розставання з нареченим-абьюзером напередодні весілля. Але жінку повернуло до життя народження донечки Мії, яку зараз вона виховує самотужки.

– Лія, після трьох років музичної паузи ти повертаєшся з новою піснею. Як відчуваєш себе у цей момент?

– Знаєш, спокійно! Бо в моїй новій пісні - моя історія, відверта і чесна. За цей час я пережила багато випробувань, переосмислила себе, і все це відобразилося в музиці. Вона не просто про любов чи розлуку - вона про шлях, про прийняття, про силу рухатися далі. Це мій новий початок.

– Що стало головною причиною цієї паузи?

– Це був найважчий період у моєму житті. Розставання з нареченим і виховання доньки самотужки стали справжнім випробуванням. Жінки, які самі виховують дітей, мене зрозуміють.

Війна також залишила глибокий відбиток у моєму житті. Травень 2023-го я ніколи не забуду: кожну ніч ми з донькою сиділи в підвалі, поки над будинком пролітали ракети та дрони. Це виснажувало, панічні атаки та тривожність стали частиною моєї реальності. Я працювала з психологом. І знаєш що? Я більше не соромлюся цього. Психічне здоров’я таке ж важливе, як і фізичне.

Я повертаюся іншою - сильною, натхненною, з новими сенсами в житті та музиці. І якщо ви зараз у складному стані - не бійтеся звертатися по допомогу. Це не слабкість, а шлях до відновлення.



Liya Li з донькою Мією (фото надане співачкою)

– Що надихнуло тебе повернутися?

– У якийсь момент я зрозуміла, що всередині накопичилося стільки емоцій, що вони просто повинні знайти вихід. Кожна моя пісня - це частина мого життя, ніби щоденник, у якому можна простежити всі пережиті етапи.

Ще один поштовх - це мої слухачі. Вони писали, підтримували, ділилися своїми історіями. Навіть коли я сумнівалася в собі, вони вірили в мене. Я постійно на зв’язку зі своєю аудиторією в Instagram: відкрито говорю про боротьбу з панічними атаками, материнство, післяродову депресію, і це відгукується багатьом.

Я отримувала повідомлення: "Твоя історія підтримує мене". І зрозуміла: якщо моя відвертість допомагає хоча б одній людині, значить, я не дарма пройшла цей шлях.

І, звичайно, моя донечка - найбільший сенс і мотивація.



Liya Li (фото надане співачкою)

– Як боролася з панічними атаками та хто підтримував в той час?

– Коли вперше зіткнулася з панічною атакою, навіть не зрозуміла, що відбувається. Серце шалено калатало, перехоплювало дихання, а в голові була єдина думка: я зійшла з розуму. Спочатку заперечувала проблему, думала, що це просто втома. Але атаки повторювалися несподівано - вдома, у магазині, на вулиці.

Коли після чергового нападу я опинилася в лікарні, зрозуміла: сама не впораюся. Я звернулася до психолога. Спочатку було складно це прийняти, але сьогодні можу сказати - це допомогло мені повернути себе.

Без підтримки мені було б важко. Друзі та рідні були поруч, але найбільшою опорою стала моя донька. Вона не знала, що зі мною відбувається, але її сміх, її обійми рятували мене щодня. Саме заради неї я вставала навіть у найтемніші дні.

– Про що твоя нова пісня "Таксі"?

– Це більше, ніж просто трек - це історія мого життя. У ній багато правди: про зміни, пошук себе, відродження після складних моментів. Ця пісня ніби завершує один великий розділ моєї історії та відкриває новий.

Вона народилася несподівано, але коли я почула перші ноти, одразу зрозуміла: це воно. У кожному рядку - пережите мною: розлучення, народження доньки, війна… До речі, у кліпі це теж відображено.

Я пройшла довгий шлях і тепер готова рухатися далі. У пісні є фраза: "Вези, таксі, у найкраще моє життя!" - це моє внутрішнє звернення до себе, до всіх, хто боїться зробити перший крок. Важливо лише дозволити собі сісти в це таксі та поїхати назустріч новому.



Liya Li анонсувала нову пісню після трирічної паузи (фото: instagram.com/liya_li__)

– Нова пісня символізує зміни у твоєму особистому житті?

– Це не просто музика, а історія мого відродження. Вона про шлях до нових можливостей, про внутрішню силу. Колись здавалося, що все хороше залишилося в минулому, але зараз я відчуваю: я знову можу мріяти, любити, довіряти. І ще… Я вірю, що у Мії з’явиться чудовий "друг", і в нашому житті буде людина, яка полюбить нас обох. Я готова до цієї зустрічі.

– Чого чекати від тебе далі?

– Я повертаюся не просто з однією піснею - це лише початок нового етапу. У мене багато пісень, які я хочу випустити й дуже хочу зустрітися з публікою наживо. Також будуть цікаві проєкти, над якими я зараз працюю. Все попереду!

– Що б ти хотіла сказати своїм слухачам?

– Я безмежно вдячна кожному, хто залишався поруч, хто чекав і підтримував. Ви - моя найбільша мотивація! І я обіцяю: це повернення буде особливим. Починається нова історія - і я щаслива, що ми розділимо її разом.

Зазначимо, що останній станом на 10 лютого трек Лії має назву "Жива". Він "про Україну, про материнську любов, про нескорену, а для когось і про рідний шлях додому". Пісня була випущена у серпні 2022 року.