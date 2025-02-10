Певица Liya Li: Расставание с женихом и воспитание дочери стали настоящим испытанием

После трех лет творческой паузы украинская певица, участница шоу "Холостяк-5" Liya Li (Лия Коцяр) возвращается на сцену. Последние годы артистка находилась в творческой паузе из-за депрессии, причиной которой стали война и расставание с женихом-абьюзером накануне свадьбы. Но женщину вернуло к жизни рождение дочери Мии, которую сейчас она воспитывает самостоятельно.

– Лия, после трех лет музыкальной паузы ты возвращаешься с новой песней. Как чувствуешь себя в этот момент?

– Знаешь, спокойно! Потому что в моей новой песне - моя история, откровенная и честная. За это время я пережила много испытаний, переосмыслила себя, и все это отразилось в музыке. Она не просто о любви или разлуке - она о пути, о принятии, о силе двигаться дальше. Это мое новое начало.

– Что стало главной причиной этой паузы?

– Это был самый тяжелый период в моей жизни. Расставание с женихом и воспитание дочери в одиночку стали настоящим испытанием. Женщины, которые сами воспитывают детей, меня поймут.

Война также оставила глубокий отпечаток в моей жизни. Май 2023-го я никогда не забуду: каждую ночь мы с дочкой сидели в подвале, пока над домом пролетали ракеты и дроны. Это истощало, панические атаки и тревожность стали частью моей реальности. Я работала с психологом. И знаешь что? Я больше не стесняюсь этого. Психическое здоровье так же важно, как и физическое.

Я возвращаюсь другой - сильной, вдохновленной, с новыми смыслами в жизни и музыке. И если вы сейчас в сложном состоянии - не бойтесь обращаться за помощью. Это не слабость, а путь к восстановлению.



Liya Li с дочкой Мией (фото предоставлено певицей)

– Что вдохновило тебя вернуться?

– В какой-то момент я поняла, что внутри накопилось столько эмоций, что они просто должны найти выход. Каждая моя песня - это часть моей жизни, будто дневник, в котором можно проследить все пережитые этапы.

Еще один толчок - это мои слушатели. Они писали, поддерживали, делились своими историями. Даже когда я сомневалась в себе, они верили в меня. Я постоянно на связи со своей аудиторией в Instagram: открыто говорю о борьбе с паническими атаками, материнстве, послеродовой депрессии, и это откликается многим.

Я получала сообщения: "Твоя история поддерживает меня". И поняла: если моя откровенность помогает хотя бы одному человеку, значит, я не зря прошла этот путь.

И, конечно, моя дочь - самый большой смысл и мотивация.



Liya Li (фото предоставлено певицей)

– Как боролась с паническими атаками и кто поддерживал в то время?

– Когда впервые столкнулась с панической атакой, даже не поняла, что происходит. Сердце бешено колотилось, перехватывало дыхание, а в голове была единственная мысль: я сошла с ума. Сначала отрицала проблему, думала, что это просто усталость. Но атаки повторялись неожиданно - дома, в магазине, на улице.

Когда после очередного приступа я оказалась в больнице, поняла: сама не справлюсь. Я обратилась к психологу. Сначала было сложно это принять, но сегодня могу сказать - это помогло мне вернуть себя.

Без поддержки мне было бы тяжело. Друзья и родные были рядом, но самой большой опорой стала моя дочь. Она не знала, что со мной происходит, но ее смех, ее объятия спасали меня каждый день. Именно ради нее я вставала даже в самые темные дни.

– О чем твоя новая песня "Такси"?

– Это больше, чем просто трек - это история моей жизни. В ней много правды: об изменениях, поиске себя, возрождении после сложных моментов. Эта песня будто завершает одну большую главу моей истории и открывает новую.

Она родилась неожиданно, но когда я услышала первые ноты, сразу поняла: это оно. В каждой строчке - пережитое мной: развод, рождение дочери, война... Кстати, в клипе это тоже отражено.

Я прошла долгий путь и теперь готова двигаться дальше. В песне есть фраза: "Вези, такси, в лучшую мою жизнь!" - это мое внутреннее обращение к себе, ко всем, кто боится сделать первый шаг. Важно лишь позволить себе сесть в это такси и поехать навстречу новому.



Liya Li анонсировала новую песню после трехлетней паузы (фото: instagram.com/liya_li__)

– Новая песня символизирует изменения в твоей личной жизни?

– Это не просто музыка, а история моего возрождения. Она о пути к новым возможностям, о внутренней силе. Когда-то казалось, что все хорошее осталось в прошлом, но сейчас я чувствую: я снова могу мечтать, любить, доверять. И еще... Я верю, что у Мии появится замечательный "друг", и в нашей жизни будет человек, который полюбит нас обоих. Я готова к этой встрече.

– Чего ждать от тебя дальше?

– Я возвращаюсь не просто с одной песней - это лишь начало нового этапа. У меня много песен, которые я хочу выпустить и очень хочу встретиться с публикой вживую. Также будут интересные проекты, над которыми я сейчас работаю. Все впереди!

– Что бы ты хотела сказать своим слушателям?

– Я бесконечно благодарна каждому, кто оставался рядом, кто ждал и поддерживал. Вы - моя самая большая мотивация! И я обещаю: это возвращение будет особенным. Начинается новая история - и я счастлива, что мы разделим ее вместе.

Отметим, что последний по состоянию на 10 февраля трек Лии называется "Жива". Он "об Украине, о материнской любви, о непокоренной, а для кого-то и о родном пути домой". Песня была выпущена в августе 2022 года.