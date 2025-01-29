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KRUTЬ підкорила Америку: співачка зазвучала на легендарній радіостанції

Середа 29 січня 2025 12:58
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KRUTЬ підкорила Америку: співачка зазвучала на легендарній радіостанції KRUTЬ (фото: instagram.com/bandura_krut)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська співачка і бандуристка KRUTЬ (Марина Круть) підкорила серця американських меломанів, виступивши на легендарній радіостанції KEXP.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, у своїх соцмережах Марина Круть висловила подяку діджею KEXP Дареку Маццоне за шанс представити українську музику в рамках цього проєкту.

"KEXP. дякую за запрошення. Дякую за можливість почути українську музику на такому чудовому проекті - виступ незабаром. Слідкуйте за новинами", - написала зірка.KRUTЬ підкорила Америку: співачка зазвучала на легендарній радіостанціїKRUTЬ (фото: instagram.com/bandura_krut)

Зазначимо, що ще в листопаді Дарек Маццоне анонсував виступ української артистки, пообіцявши слухачам, що музика Krutь "підніме їхній дух та відкриє серце".

До слова, Марина вийшла на сцену у вбранні від українського бренду "Starchak", що створює одяг із перероблених матеріалів. KRUTЬ підкорила Америку: співачка зазвучала на легендарній радіостанціїKRUTЬ підкорила Америку: співачка зазвучала на легендарній радіостанціїKRUTЬ підкорила Америку: співачка зазвучала на легендарній радіостанціїKRUTЬ (фото: instagram.com/bandura_krut)

До цього моменту на сцені KEXP виступали лише два українські колективи - “ДахаБраха" та "Dakh Daughters".

Що відомо про проект Global Rhythms

"Global Rhythms" - це музичний проєкт, організований американською радіостанцією KEXP, який надає платформу для представлення музичних традицій з різних куточків світу.

У рамках цього проєкту проводяться живі виступи артистів і гуртів, що виконують музику різних культур і жанрів. Метою "Global Rhythms" є популяризація глобальної музичної різноманітності та підтримка музикантів, які часто залишаються поза основним потоком популярної музики.

Виступи часто супроводжуються інтерв'ю з артистами, де вони розповідають про своє мистецтво та культурні впливи.

Хто така Марина Круть

Krut - українська співачка, поетеса, композитор, музикант. 2020 року вона стала фіналісткою Національного відбору "Євробачення". На її рахунку участь у престижних музичних конкурсах та рейтингових телевізійних проектах.KRUTЬ підкорила Америку: співачка зазвучала на легендарній радіостанціїKRUTЬ (фото: instagram.com/bandura_krut)

Артистка розвиває нову хвилю в українській музиці, поєднуючи народні мотиви та бандуру з електронними і поп-елементами. Її творчість виражає глибокі емоції та націлена на збереження української культури через музику.

До слова, раніше популярна співачка розповіла, яку доленосну пораду їй дав Артем Пивоваров.

Також фаворитка Нацвідбору зізналася, чим її здивувала Тіна Кароль.

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