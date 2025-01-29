KRUTЬ підкорила Америку: співачка зазвучала на легендарній радіостанції

Відома українська співачка і бандуристка KRUTЬ (Марина Круть) підкорила серця американських меломанів, виступивши на легендарній радіостанції KEXP.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, у своїх соцмережах Марина Круть висловила подяку діджею KEXP Дареку Маццоне за шанс представити українську музику в рамках цього проєкту.

"KEXP. дякую за запрошення. Дякую за можливість почути українську музику на такому чудовому проекті - виступ незабаром. Слідкуйте за новинами", - написала зірка. KRUTЬ (фото: instagram.com/bandura_krut)

Зазначимо, що ще в листопаді Дарек Маццоне анонсував виступ української артистки, пообіцявши слухачам, що музика Krutь "підніме їхній дух та відкриє серце".

До слова, Марина вийшла на сцену у вбранні від українського бренду "Starchak", що створює одяг із перероблених матеріалів. KRUTЬ (фото: instagram.com/bandura_krut)

До цього моменту на сцені KEXP виступали лише два українські колективи - “ДахаБраха" та "Dakh Daughters".

Що відомо про проект Global Rhythms

"Global Rhythms" - це музичний проєкт, організований американською радіостанцією KEXP, який надає платформу для представлення музичних традицій з різних куточків світу.

У рамках цього проєкту проводяться живі виступи артистів і гуртів, що виконують музику різних культур і жанрів. Метою "Global Rhythms" є популяризація глобальної музичної різноманітності та підтримка музикантів, які часто залишаються поза основним потоком популярної музики.

Виступи часто супроводжуються інтерв'ю з артистами, де вони розповідають про своє мистецтво та культурні впливи.

Хто така Марина Круть

Krut - українська співачка, поетеса, композитор, музикант. 2020 року вона стала фіналісткою Національного відбору "Євробачення". На її рахунку участь у престижних музичних конкурсах та рейтингових телевізійних проектах. KRUTЬ (фото: instagram.com/bandura_krut)

Артистка розвиває нову хвилю в українській музиці, поєднуючи народні мотиви та бандуру з електронними і поп-елементами. Її творчість виражає глибокі емоції та націлена на збереження української культури через музику.