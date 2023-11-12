Співачка Лама зізналася, чому зникла зі сцени на 10 років. "Дійшла до неврозу"

Чому Лама зникла "з радарів"

Співачка пояснила, що робота у шоу-бізнесі не завжди приносила їй задоволення. Іноді вона розуміла, що не хоче бути дотичною до деяких процесів.

"Були періоди, коли я розуміла що мені потрібно трошки відійти від шоубізнесу... Є речі, які я не хочу робити те, що відбувається у шоу-бізнесі, і це приносило мені дуже багато дискомфортних емоцій", - розповіла Лама.

Лама повернулася на сцену декілька років тому (фото: instagram.com/lamaukraine)

Мало того, у артистки почалися проблеми зі здоров'ям. Співачка зізналася, що в якийсь період вона погано спала, а лікарі навіть поставили їй діагноз. Бувало таке, що вона не спала по декілька днів.

"Я дійшла до неврозу, но тобто це вегетосудинна дистонія, я дуже часто не спала ночами. Для мене було проблемою заснути перед концертом, я дуже часто зривала зйомки кліпів. Я зрозуміла, що мені дуже некомфортно, я не висипалася. Дуже часто я йшла на концерт взагалі не спавши дві чи три ночі", - зізналася Лама.

Чому Лама пішла зі сцени (фото: instagram.com/lamaukraine)

Як Лама рятувалася від неврозу

У той момент співачка зрозуміла, що їй потрібно працювати над духовним розвитком. Лама почала шукати гармонію та вивчила багато інформації.

"Я вивчала психотерапію, психологію. Усе, що стосується вегетосудинної дистонії, я вивчала...Я була не в музиці тоді, але мені необхідно було це самій вивчити", - розповіла Дзеньків.

Окрім цього, у 2012 році помер її батько. Втрата рідної людини сильно вплинула на Ламу. Вона не могла вийти з дому, навіть "ловила" напівпанічні атаки. Звісно, про концерти тоді не йшлося. Нині ж, на тлі повномасштабної війни РФ проти України, Лама відновила творчу діяльність, аби допомагати ЗСУ.