Певица Лама призналась, почему исчезла со сцены на 10 лет. "Дошла до невроза"

Почему Лама исчезла "с радаров"

Певица объяснила, что работа в шоу-бизнесе не всегда доставляла ей удовольствие. Иногда она понимала, что не хочет быть причастна к некоторым процессам.

"Были периоды, когда я понимала, что мне нужно немного отойти от шоубизнеса... Есть вещи, которые я не хочу делать то, что происходит в шоу-бизнесе, и это приносило мне очень много дискомфортных эмоций", - рассказала Лама.

Лама вернулась на сцену несколько лет назад (фото: instagram.com/lamaukraine)

Более того, у артистки начались проблемы со здоровьем. Певица призналась, что в какой-то период она плохо спала, а врачи даже поставили ей диагноз. Бывало такое, что она не спала несколько дней.

"Я дошла до невроза, ну то есть это вегетососудистая дистония, я очень часто не спала по ночам. Для меня было проблемой заснуть перед концертом, я очень часто срывала съемки клипов. Я поняла, что мне очень некомфортно, я не высыпалась. Очень часто я шла на концерт вообще не спав две или три ночи", - призналась Лама.

Почему Лама ушла со сцены (фото: instagram.com/lamaukraine)

Как Лама спасалась от невроза

В этот момент певица поняла, что ей нужно работать над духовным развитием. Лама начала искать гармонию и изучила много информации.

"Я изучала психотерапию, психологию. Все, что касается вегетососудистой дистонии, я изучала... Я была не в музыке тогда, но мне необходимо было это самой изучить", - рассказала Дзенькив.

Кроме того, в 2012 году умер ее отец. Потеря родного человека сильно повлияла на Ламу. Она не могла выйти из дома, даже "ловила" полупанические атаки. Конечно, о концертах тогда речь не шла. Теперь же, на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, Лама возобновила творческую деятельность, чтобы помогать ВСУ.