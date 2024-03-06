Співачка, яка підтримує Україну, зробила заяву про виступ на фестивалі друга Путіна

Основне про скандальний фестиваль

Фестиваль Dream Music Fest 2024 має відбутися впродовж 24-28 липня на березі Каспійського моря - у столиці Азербайджану місті Баку.

Його організовує пропутінський олігарх Емін Агаларов, який нині мовчить про повномасштабне вторгнення РФ в Україну та війну, що забирає життя невинних людей.

Водночас його батько - один із найбагатших людей Росії Арас Агаларов - виступає за довічне правління Путіна.

На цей фестиваль було запрошено близько 250 учасників з різних країн, у тому числі "російську поп-діву" Ані Лорак.

Дехто із запрошених зірок (скріншот: instagram.com/dream.musicfest)

Реакція Loreen на чутки про її участь

Після того, як у мережі почала з'являтись інформація про участь Loreen у скандальному фестивалі, співачка відреагувала й розповіла правду. Про це вона написала на платформі Discord.

Жінка зізналась, що вона та її агент у Великій Британії "дізналися факти про цей фестиваль", яких не знали раніше.

"Виходячи з цього я вирішила скасувати свій виступ ще до того, як про це було оголошено", - додала Loreen.

Надалі вона відмовилась коментувати це питання.

Допис артистки (скріншот: Discord/Loreen)