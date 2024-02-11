Українка змагається за право представляти Швецію на Євробаченні 2024: що про неї відомо

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт артистки.

Українка виборює право представляти Швецію на Євробаченні

Так, на сцену музичного конкурсу Melodifestivalen уродженка Запоріжжя вийшла з піснею "When I'm Gone".

Марія Сур (фото: instagram.com/mariasurofficial)

У результаті вона перемогла у півфіналі, отримавши 94 бали з 96 можливих, що дозволило їй потрапити до фіналу.

Зазначимо, що конкурс, що визначає представника від країни на Євробачення, передбачає три етапи. Під час них і вирішиться, хто стане фіналістом і конкурентом українки.

Загалом у відборі взяло участь 30 артистів. Ім’я переможця стане відомим 9 березня у Стокгольмі.

Коротка біографія Марії Сур

Виконавиця популярна серед української аудиторії завдяки участі у шоу "Голос країни-12".

Спочатку вона входила в команду Наді Дорофєєвої, але потім перейшла в команду Олі Полякової.

Марія Сур (фото: instagram.com/mariasurofficial)

На початку великої війни Марія покинула Україну разом із матір'ю і поїхала до Швеції до своєї тітки, тоді як її батько залишився на батьківщині.

Сама співачка родом із Запоріжжя. Після вторгнення Росії вона взяла участь у благодійному концерті у Швеції, де було зібрано вісім мільйонів євро на допомогу Україні.

Артистка вже змагалася за право представляти Швецію на Євробаченні.

Минулого року Сур потрапила до фіналу конкурсу, однак перше місце дісталося співачці Loreen з піснею "Tattoo". У підсумку вона перемогла ще й на Євробаченні.