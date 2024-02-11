Українка змагається за право представляти Швецію на Євробаченні 2024: що про неї відомо
Українська співачка Марія Сур взяла участь у шведському Нацвідборі на Євробачення 2024. Учасниця "Голосу країни" стала переможницею другого півфіналу конкурсу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт артистки.
Українка виборює право представляти Швецію на Євробаченні
Так, на сцену музичного конкурсу Melodifestivalen уродженка Запоріжжя вийшла з піснею "When I'm Gone".
Марія Сур (фото: instagram.com/mariasurofficial)
У результаті вона перемогла у півфіналі, отримавши 94 бали з 96 можливих, що дозволило їй потрапити до фіналу.
Зазначимо, що конкурс, що визначає представника від країни на Євробачення, передбачає три етапи. Під час них і вирішиться, хто стане фіналістом і конкурентом українки.
Загалом у відборі взяло участь 30 артистів. Ім’я переможця стане відомим 9 березня у Стокгольмі.
Коротка біографія Марії Сур
Виконавиця популярна серед української аудиторії завдяки участі у шоу "Голос країни-12".
Спочатку вона входила в команду Наді Дорофєєвої, але потім перейшла в команду Олі Полякової.
Марія Сур (фото: instagram.com/mariasurofficial)
На початку великої війни Марія покинула Україну разом із матір'ю і поїхала до Швеції до своєї тітки, тоді як її батько залишився на батьківщині.
Сама співачка родом із Запоріжжя. Після вторгнення Росії вона взяла участь у благодійному концерті у Швеції, де було зібрано вісім мільйонів євро на допомогу Україні.
Артистка вже змагалася за право представляти Швецію на Євробаченні.
Минулого року Сур потрапила до фіналу конкурсу, однак перше місце дісталося співачці Loreen з піснею "Tattoo". У підсумку вона перемогла ще й на Євробаченні.
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