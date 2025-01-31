Спіть як геній. 7 уроків сну від великих людей, які дуже вас здивують

Сон - ключовий елемент продуктивності, але відомі особистості мали дуже різні підходи до нього. Деякі спали всього кілька годин, використовуючи більше часу для роботи, тоді як інші приділяли сну особливу увагу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як спали найвидатніші люди в історії, і чи вплинув режим сну на їхній успіх.

Леонардо да Вінчі

Великий художник і винахідник Леонардо да Вінчі слідував незвичному графіку сну - поліфазному методу "Uberman". Він спав лише по 20-30 хвилин кожні чотири години, що в сумі давало близько двох годин на добу.

Такий режим дозволяв йому працювати без довгих перерв і залишатися продуктивним. Хоча сучасні вчені сумніваються в ефективності такого способу життя, Леонардо стверджував, що почувався добре.

Наполеон

Французький імператор Наполеон Бонапарт мав дуже гнучкий режим сну. У мирний час він спав приблизно 6-7 годин, але під час воєнних кампаній його відпочинок скорочувався до 3-4 годин на добу.

Він часто засинав на кілька хвилин між битвами, щоб підтримати сили. Його вислів "Спати можуть тільки дурні" відображає його ставлення до відпочинку як до розкоші, яку він не міг собі дозволити.

Томас Едісон

Знаменитий винахідник Томас Едісон вважав сон марнуванням часу і намагався скорочувати його до 4-5 годин на добу. Він часто спав короткими уривками вдень, щоб підтримувати енергію.

Едісон активно насміхався над тими, хто спав довго, вважаючи, що вони витрачають своє життя даремно. Проте сучасні дослідження свідчать, що нестача сну могла позначитися на його здоров’ї в пізніші роки.

Сальвадор Далі

Іспанський художник-сюрреаліст Сальвадор Далі практикував незвичайний спосіб відпочинку. Він засинав, тримаючи в руці ложку над металевою тарілкою.

Коли він занурювався в глибокий сон, м’язи розслаблялися, ложка падала і створювала гучний звук, що будив його. Таким чином, Далі ловив короткі моменти напівсну, які, на його думку, допомагали йому знаходити натхнення.

Картина Сальвадора Далі "Сон" (зображення: Вікіпедія)

Вінстон Черчилль

Британський прем’єр-міністр Вінстон Черчилль мав незвичайний графік, який поєднував довгі години роботи та обов’язковий денний сон. Він засинав близько 3:00 ночі, прокидався о 8:00, а потім спав ще 1-2 години вдень.

Такий ритм дозволяв йому працювати довше та зберігати ясність мислення. Черчилль вважав, що денний сон подвоює продуктивність і дає змогу мислити стратегічно.

Альберт Ейнштейн

Фізик Альберт Ейнштейн відрізнявся від багатьох інших геніїв своєю любов’ю до сну. Він спав не менше 10 годин на добу, вважаючи, що довгий сон сприяє ясності розуму та творчому мисленню.

Крім того, Ейнштейн часто влаштовував короткі перерви протягом дня, щоб відновити сили. Його підхід до сну підтверджується сучасними дослідженнями, які доводять користь тривалого відпочинку для мозку.

Нікола Тесла

Сербсько-американський винахідник Нікола Тесла спав надзвичайно мало - усього 2-3 години на добу. Він міг працювати по 20 годин без перерви, занурюючись у свої експерименти. Деякі сучасники стверджували, що нестача сну вплинула на його психічний стан у зрілому віці.