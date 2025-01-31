Спите как гений. 7 уроков сна от великих людей, которые очень вас удивят

Сон - ключевой элемент продуктивности, но известные личности имели очень разные подходы к нему. Некоторые спали всего несколько часов, используя больше времени для работы, тогда как другие уделяли сну особое внимание.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как спали самые выдающиеся люди в истории, и повлиял ли режим сна на их успех.

Леонардо да Винчи

Великий художник и изобретатель Леонардо да Винчи следовал необычному графику сна - полифазному методу "Uberman". Он спал всего по 20-30 минут каждые четыре часа, что в сумме давало около двух часов в сутки.

Такой режим позволял ему работать без долгих перерывов и оставаться продуктивным. Хотя современные ученые сомневаются в эффективности такого образа жизни, Леонардо утверждал, что чувствовал себя хорошо.

Наполеон

Французский император Наполеон Бонапарт имел очень гибкий режим сна. В мирное время он спал примерно 6-7 часов, но во время военных кампаний его отдых сокращался до 3-4 часов в сутки.

Он часто засыпал на несколько минут между битвами, чтобы поддержать силы. Его высказывание "Спать могут только глупцы" отражает его отношение к отдыху как к роскоши, которую он не мог себе позволить.

Томас Эдисон

Знаменитый изобретатель Томас Эдисон считал сон пустой тратой времени и старался сокращать его до 4-5 часов в сутки. Он часто спал короткими отрывками днем, чтобы поддерживать энергию.

Эдисон активно насмехался над теми, кто спал долго, считая, что они тратят свою жизнь впустую. Однако современные исследования свидетельствуют, что недостаток сна мог сказаться на его здоровье в более поздние годы.

Сальвадор Дали

Испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали практиковал необычный способ отдыха. Он засыпал, держа в руке ложку над металлической тарелкой.

Когда он погружался в глубокий сон, мышцы расслаблялись, ложка падала и создавала громкий звук, который будил его. Таким образом, Дали ловил короткие моменты полусна, которые, по его мнению, помогали ему обретать вдохновение.

Картина Сальвадора Дали "Сон" (изображение: Википедия)

Уинстон Черчилль

Британский премьер-министр Уинстон Черчилль имел необычный график, который сочетал долгие часы работы и обязательный дневной сон. Он засыпал около 3:00 ночи, просыпался в 8:00, а затем спал еще 1-2 часа днем.

Такой ритм позволял ему работать дольше и сохранять ясность мышления. Черчилль считал, что дневной сон удваивает производительность и позволяет мыслить стратегически.

Альберт Эйнштейн

Физик Альберт Эйнштейн отличался от многих других гениев своей любовью ко сну. Он спал не менее 10 часов в сутки, считая, что долгий сон способствует ясности ума и творческому мышлению.

Кроме того, Эйнштейн часто устраивал короткие перерывы в течение дня, чтобы восстановить силы. Его подход ко сну подтверждается современными исследованиями, которые доказывают пользу длительного отдыха для мозга.

Никола Тесла

Сербско-американский изобретатель Никола Тесла спал чрезвычайно мало - всего 2-3 часа в сутки. Он мог работать по 20 часов без перерыва, погружаясь в свои эксперименты. Некоторые современники утверждали, что недостаток сна повлиял на его психическое состояние в зрелом возрасте.