Списывают деньги со счетов, а наличные не выдают: клиенты ПриватБанка жалуются на серьезные проблемы

В Украине начали жаловаться на банкоматы государственного ПриватБанка. В частности, с карточек клиентов начали списывать запрашиваемые суммы, но наличные либо не выдают вовсе, либо выдают не в полном объеме.

Как возникла проблема

Так, с такой проблемой столкнулись те, кому деньги нужны срочно. В частности, такая проблема возникла сразу в двух пользователей в один и тот же день.

Как рассказала первая клиентка, что с зарплатной карты первые 2 000 грн банкомат выдал, а последующие нет. Однако деньги со счета были списаны.

"Пошла снимать деньги в банкомате ПриватБанка (зарплатная карта Креди Агриколь Банка). Первых 2000 грн банкомат выдал, а на вторые написал "Техническая ошибка", но при этом обе операции были успешны, и деньги списали со счета. То есть, согласно балансу, формально я сняла 4000 грн, а по факту на руках оказалось только 2000 грн. Теперь мне не за что жить, потому что банкомат "съел" мои деньги", – написала Kathrynka.

Кроме того, вторая клиентка написала, что банкомат списал 14 000 грн, но саму наличность не выдал.

"Банкомат выдал ошибку, денег не дал, но с карты списал 14 000 грн. Служба поддержки заявила, что ждать сутки надо. Поскольку срочно нужны деньги, пришлось брать с кредитной карты", - написала она.

Что сказали в банке

В ответах на жалобы представители банка рассказали, что ждать возврата придется независимо от того, с карты какого банка сняли деньги. Правда, для тех, кто использовал карты не от ПриватБанка, срок ожидания может быть длиннее.

"Необходимо обратиться в банк, выдавший карточку, для подачи заявки на возврат средств. Ведь только банк-эмитент может идентифицировать вас как владельца карты и проверить факт списания средств. Мы предоставляем всю необходимую информацию для возврата средств по таким заявкам, когда к нам поступает запрос, сформированный в соответствии с правилами платежной системы", – пояснили они.

Также в некоторых случаях для обработки заявки нужно провести инкассацию банкомата. В частности, так поступают, чтобы убедиться, что деньги точно не были выданы на руки.

Что делать, если банкомат не выдал списанные деньги

В таких случаях важно обратить внимание на каждую деталь, а именно:

Время проведения банковской операции;

Адрес местонахождения банкомата или терминала, а также их номера, указанные на лицевой стороне;

Зафиксируйте сумму денег, которые вы получили от банкомата или внесли на терминал;

Проверьте, есть ли возле терминала/банкомата камера видеонаблюдения, которая может подтвердить каждое ваше действие.

Далее нужно позвонить на горячую линию, телефон которого должен быть указан на банкомате или на вашей карте. В случае, когда вы не знаете, в какой именно банк обращаться, потому что использовали карту одного банка в банкомате другого – свяжитесь с банком, которому принадлежит банкомат.