Списують гроші з рахунків, а готівку не видають: клієнти ПриватБанку скаржаться на серйозні проблеми

В Україні почали скаржитись на банкомати державного ПриватБанку. Зокрема, з карток клієнтів почали списувати запитувані суми, але готівку або не видають зовсім, або видають не в повному обсязі.

Як виникла проблема

Так, з такою проблемою зіткнулись ті, кому гроші потрібні терміново. У користувачів Kathrynka і TakoYana виникли проблеми в один і той самий день.

Як розповіла перша клієнтка, що із зарплатної картки перші 2 000 грн банкомат видав, а наступні ні. Однак гроші з рахунку були списані.

"Пішла знімати гроші в банкоматі ПриватБанку (зарплатна картка Креді Агріколь Банку). Перших 2000 грн банкомат видав, а на другі написав "Технічна помилка", але при цьому обидві операції були успішні, й гроші списали з рахунку. Тобто, згідно з балансом, формально я зняла 4000 грн, а за фактом на руках виявилося тільки 2000 грн. Тепер мені нема за що жити, тому що банкомат "з'їв" мої гроші", – написала Kathrynka.

Окрім того, друга клієнтка написала, що банкомат списав 14 000 грн, але саму готівку не видав.

"Банкомат видав помилку, грошей не дав, але з карти списав 14 000 грн. Служба підтримки заявила, що чекати добу треба. Оскільки терміново потрібні гроші, довелося брати з кредитної картки", - написала вона.

Що сказали у банку

У відповідях на скарги представники банку розповіли, що чекати повернення доведеться незалежно від того, з картки якого банку зняли гроші. Правда, для тих, хто використовував картки не від ПриватБанку, термін очікування може бути довшим.

"Необхідно звернутися в банк, що видав картку, для подачі заявки на повернення коштів. Адже тільки банк-емітент може ідентифікувати вас як власника карти і перевірити факт списання коштів. Ми надаємо всю необхідну інформацію для повернення коштів за такими заявками, коли до нас надходить запит, сформований відповідно до правил платіжної системи", – пояснили вони.

Також у деяких випадках для обробки заявки потрібно провести інкасацію банкомата. Зокрема, так чинять, щоб переконатися, що гроші точно не були видані на руки.

Що робити, якщо банкомат не видав списані гроші

У таких випадках важливо звернути увагу на кожну деталь, а саме:

Час проведення банківської операції;

Адресу місцеперебування банкомату чи терміналу, а також їх номери, вказані на лицьовій стороні;

Зафіксуйте суму грошей, які ви отримали від банкомата чи внесли на термінал;

Перевірте, чи є біля термінала/банкомату камера відеоспостереження, яка може підтвердити кожну вашу дію.

Далі потрібно зателефонувати на гарячу лінію, телефон якого має бути вказаний на банкоматі або на вашій картці. У випадку, коли ви не знаєте, в який саме банк звертатися, бо використали картку одного банку в банкоматі іншого – зв'яжіться з банком, якому належить банкомат.