В Приват24 появилась новая функция "для избранных"

В мобильном Приват24 появилась новая функция "Мониторинг билетов". Доступна она только для владельцев iPhone. По крайней мере - пока что.

Как работает функция и что она дает - читайте в нашем материале ниже.

Как работает "Мониторинг билетов"

Новая функция доступна для гаджетов на операционной системе iOs.

Она, говорят в пресс-службе финансового учреждения, поможет пользователям в случае отсутствия нужных билетов на поезд УЗ, включить поиск и автоматический выкуп свободных билетов.

Настроить новую функцию можно в меню "Сервисы". Далее нужно выбрать "Транспорт", а после - "Поезд".

Новая функция в Приват24 (фото: privatbank.ua)

А как вернуть купленный билет через Приват24?

Электронные билеты с QR-кодом, приобретенные у Приват24 на одного или более пассажиров, можно вернуть в "Архиве билетов".

При этом следует помнить, что кнопка "Вернуть билет" в Архиве появляется через 30 минут с момента оплаты билета и исчезает, если до отправления поезда осталось меньше чем 1 час.

Средства возвращаются на карточку, с которой были приобретены билеты, в течение двух банковских дней, а не сразу.

"ПриватБанк вынужден ожидать поступления средств за возвращенные билеты, поскольку со стороны Укрзализныци процедура довольно длительная. В свою очередь ПриватБанк осуществляет зачисление насчет клиента в течение 1 дня после поступления средств в банк, независимо от выходных и праздников", - поясняют представители финансового учреждения.

Добавим, что приложением Приват24, согласно данным банка, на сегодняшний день активно пользуются 13,4 млн украинцев.