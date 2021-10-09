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В Приват24 появилась новая функция "для избранных"

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Суббота 09 октября 2021 20:00
В Приват24 появилась новая функция "для избранных" В Приват24 появилась новая функция (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В мобильном Приват24 появилась новая функция "Мониторинг билетов". Доступна она только для владельцев iPhone. По крайней мере - пока что.

Как работает функция и что она дает - читайте в нашем материале ниже.

Как работает "Мониторинг билетов"

Новая функция доступна для гаджетов на операционной системе iOs.

Она, говорят в пресс-службе финансового учреждения, поможет пользователям в случае отсутствия нужных билетов на поезд УЗ, включить поиск и автоматический выкуп свободных билетов.

Настроить новую функцию можно в меню "Сервисы". Далее нужно выбрать "Транспорт", а после - "Поезд".

В Приват24 появилась новая функция &quot;для избранных&quot;

Новая функция в Приват24 (фото: privatbank.ua)

А как вернуть купленный билет через Приват24?

Электронные билеты с QR-кодом, приобретенные у Приват24 на одного или более пассажиров, можно вернуть в "Архиве билетов".

При этом следует помнить, что кнопка "Вернуть билет" в Архиве появляется через 30 минут с момента оплаты билета и исчезает, если до отправления поезда осталось меньше чем 1 час.

Средства возвращаются на карточку, с которой были приобретены билеты, в течение двух банковских дней, а не сразу.

"ПриватБанк вынужден ожидать поступления средств за возвращенные билеты, поскольку со стороны Укрзализныци процедура довольно длительная. В свою очередь ПриватБанк осуществляет зачисление насчет клиента в течение 1 дня после поступления средств в банк, независимо от выходных и праздников", - поясняют представители финансового учреждения.

Добавим, что приложением Приват24, согласно данным банка, на сегодняшний день активно пользуются 13,4 млн украинцев.

Ранее мы писали, что ПриватБанк попал в скандал с блокировкой карт.

Также читайте о том, как в "Ощадбанке" навязывают ненужные платные услуги, из-за чего "многие пенсионеры могут быть обмануты".

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