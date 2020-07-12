Список продуктов, которые разрушают иммунитет: лучше отказаться

Продукты, которые разрушают иммунитет (фото: pixabay.com)

Эти продукты пагубно влияют на здоровье

Питание очень сильно влияет на иммунитет. Важную роль в данном вопросе играет питание, с помощью которого можно в кратчайшие сроки активировать резервные силы организма, которые позволят бороться с различными инфекциями.

Некоторые продукты мы считаем исключительно полезными, однако учеными доказано, что при употреблении в большом количестве они могут разрушительно сказаться на здоровье.

Мало кому известно, но при чрезмерном потреблении сыра, данный продукт выводит из строя защитные системы организма. Хотя если есть умеренными порциями, то Вам ничего не грозит.

Колбаса и колбасные изделия. В подобные продукты очень часто добавляют глутамат натрия. И чем больше этого вещества в организме, тем меньше сил у организма сопротивляться атакам вирусов и бактерий.

Алкоголь. Помимо всем известных предупреждений медиков о вреде алкогольных напитков, пиво, водка, виски и прочие спиртосодержащие напитки вымывают питательные вещества и лейкоциты из крови человека.

Избыток животного белка. Иммунитет может дать сбой, если ощутит на себе переизбыток в рационе мясных блюд. Эта пища считается "тяжелой" и для ее переваривания организм тратит много энергии. Потому на борьбу с болезнями сил может не остаться.

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