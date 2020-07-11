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Есть на каждом столе: продукты, которые запрещено употреблять при сахарном диабете

Суббота 11 июля 2020 12:30
Есть на каждом столе: продукты, которые запрещено употреблять при сахарном диабете
Продукты питания (фото: pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Эти продукты могут негативно сказаться на здоровье

Диабет - это хроническое заболевание, при котором организм не может вырабатывать инсулин или использовать уже имеющийся. Некоторые продукты усугубляют ситуацию, поэтому в случае болезни лучше отказаться от такой пищи.

Со временем диабет может привести к поражению сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервов. Например, у взрослых людей с диабетом риск развития инфаркта и инсульта в 2-3 раза выше.

Заболевание обычно проявляется чувством жажды, повышенным аппетитом, слабостью, головокружением, медленным заживлением ран. Однако если придерживаться здорового образа жизни и правильного питания, можно избежать осложнений.

"Крайне важно, чтобы больные диабетом 2 типа ограничивали количество хлеба, макарон из белой муки, выпечки. Данные продукты богаты быстрыми углеводами, их потребление способствует резким скачкам сахара в крови", - пишет Express Health.

Симптомы диабета усугубляет потребление готовых продуктов, блюд на вынос - они содержат очень высокие уровни компонентов, усугубляющих нарушения, вызываемые хронически высоким сахаром в крови.

Придерживайтесь здорового питания. Ешьте разнообразные продукты, богатые питательными веществами, при каждом приeме пищи, включая цельные крупы и обезжиренные молочные продукты в соответствующих количествах.

Как можно чаще выбирайте богатые клетчаткой продукты, такие как фрукты, овощи и цельные зерна. Замените мясо чечевицей, фасолью или тофу. Пейте низкокалорийные напитки, такие как чай или кофе без сахара, и воду. Выбирайте продукты с более низким содержанием соли.

Напомним, что названы чудодейственные продукты, которые снижают смертность от коронавируса

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