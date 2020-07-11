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Топ продуктов, которые "убивают" мозг: не смейте есть

Суббота 11 июля 2020 15:45
Топ продуктов, которые "убивают" мозг: не смейте есть
Названы продукты, которые убивают мозг (фото: pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Эти продукты неблагоприятно влияют на работу мозга

Желудок и мозг - органы, которые общаются друг с другом. Эксперименты ученых показывают, что при стрессе происходят негативные изменения в желудочно-кишечной микрофлоре. Проблемы с желудком ведут к депрессии из-за резкого снижения выработки серотонина.

В рационе должно быть как можно больше зелени, фруктов и овощей, чтобы избежать подобных проблем. При этом исключить трансжиры - особый вид ненасыщенных жиров, которые получаются при переводе жидких растительных жиров в твердое состояние для нужд промышленности. Они содержатся в полуфабрикатах, маргарине, дешевых кондитерских изделиях, майонезе и других продуктах.

Также откажитесь от сахара и мучных изделий - из-за подобной еды головной мозг перестает получать достаточное количество кислорода и питательных веществ. Соленая еда также вредит, поскольку задерживает жидкость.

Излишек соли может нарушить полноценное питание головного мозга, поэтому забудьте про соленые огурцы, помидоры, грибы, рыбу и колбасные изделия. Сюда же можно отнести продукты, содержащие консерванты, ароматизаторы и красители.

Подобные добавки являются для нашего мозга источником токсинов, свободных радикалов. В результате чего питание клеток головного мозга ухудшается. В данном случае внимательно изучайте этикетки продуктов.

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