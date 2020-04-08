Список адресов, где живут больные коронавирусом в Киеве - фейк

Коронавирус в Украине на сегодняшний день диагностировали у 1668 человек, а больше всего заболевших насчитывается в Киеве, где зафиксировано 253 пациентов. В столице работает Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19, который создала власть.

В группу риска, которая находится под контролем этого Центра, вошли около 40 тысяч киевлян. Это те, кто прибыл из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными.

Как подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко во время одной из онлайн пресс-конференций, информация об этих пациентах в базе мониторингового центра - защищена и не попадет в открытый доступ.

Таким образом он прокомментировал сообщения про псевдо-списки зараженных, которые сегодня "гуляют" в сети.

Нужно сказать, что в украинских СМИ появился материал, в котором указывались адреса якобы всех больных COVID-19 в столице.

В частности, издание "Вести" 8 апреля опубликовало соответствующий список. В редакции заверили, что решили предать огласке эти данные, полученные от собственных источников в медицинских кругах, чтобы соседи этих зараженных и проживающие рядом "приняли эффективные меры по самоизоляции", предписанные постановлением правительства, но ни в коем случае не с целью посеять панику.

В этом списке указывались адреса (улица и номер дома) в разных районах Киева: в Голосеевском якобы их 22, в Дарницком - 28, в Деснянском - 3, в Днепровском и Оболонском - по 15, в Печерском - 27, в Подольском - 7, в Святошинском - 11, в Соломенском - 20, и в Шевченковском - 14.

Видео: Кличко рассказал о фейке со списком адресов больных коронавирусом

Напомним, что ранее мы писали о неприятном инциденте под Тернополем, где жительница Монастырисского района, чья дочь заразилась коронавирусом, жаловалась на травлю со стороны соседей и односельцев. Также мы писали о случае под Черновцами, где устроили травлю целой семье, которая вернулась из Китая.

К сожалению, такие "самосуды" в Украине - не редкость, так как тревога из-за опасной болезни и боязнь заразиться способна вызвать у некоторых людей панику и привести в ряде случаев к неправомерным действиям.

К слову, около недели назад СБУ в Киеве разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе с целью причинения паники, дискредитация действий власти и дестабилизация ситуации, а заказы они получали из РФ.