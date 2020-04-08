Список адрес, де живуть хворі коронавірусом в Києві - фейк

Коронавірус в Україні на сьогоднішній день діагностували у 1668 осіб, а більше всього хворих в Києві, де зафіксовано 253 пацієнтів. У столиці працює Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19, який створила влада.

До групи ризику, яка знаходиться під контролем цього Центру, увійшли близько 40 тисяч киян. Це ті, хто прибув з країн з великим поширенням вірусу, і ті, хто контактував із хворими.

Як наголосив мер Києва Віталій Кличко під час однієї з онлайн прес-конференцій, інформація про цих пацієнтів у базі моніторингового центру - захищена і не потрапить у відкритий доступ.

Таким чином він прокоментував повідомлення про псевдо-списки заражених, які сьогодні "гуляють" в мережі.

Треба сказати, що в українських ЗМІ з'явився матеріал, у якому вказувалися адреси нібито всіх хворих COVID-19 в столиці.

Зокрема, видання "Вести" 8 квітня опублікувало відповідний список. В редакції запевнили, що вирішили оприлюднити ці дані, отримані від власних джерел у медичних колах, щоб сусіди цих заражених і проживають поруч "прийняли ефективні заходи по самоізоляції", визначені постановою уряду, але ні в якому разі не з метою посіяти паніку.

У цьому списку вказувалися адреса (вулиця та номер будинку) в різних районах Києва: у Голосіївському нібито їх 22, у Дарницькому - 28, у Деснянському - 3, у Дніпровському та Оболонському - по 15, у Печерському - 27, у Подільському - 7, у Святошинському - 11, у Солом'янському - 20, і в Шевченківському - 14.

Відео: Кличко розповів про фейк зі списком адрес хворих коронавірусом

Нагадаємо, що раніше ми писали про неприємний інцидент під Тернополем, де мешканка Монастириського району, чия дочка заразилася коронавірусом, скаржилася на цькування з боку сусідів і односельцев. Також ми писали про випадок під Чернівцями, де влаштували цькування цілої сім'ї, яка повернулася з Китаю.

На жаль, такі "самосуди" в Україні - не рідкість, бо тривога через небезпечну хворобу та боязнь заразитися здатна викликати у деяких людей паніку і привести в ряді випадків до неправомірних дій.

До речі, близько тижня тому СБУ в Києві викрила та припинила діяльність групи інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавырус з метою спричинення паніки, дискредитація дій влади і дестабілізація ситуації, а замовлення вони отримували з РФ.