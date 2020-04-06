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Под Тернополем соседи устроили травлю семьи из-за заражения девочки COVID-19

STYLERКоронавирус    06.04.2020 - 17:27
Под Тернополем соседи устроили травлю семьи из-за заражения девочки COVID-19
Коронавирус в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус стал причиной травли семьи в Тернопольской области

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 1319 человек. При этом 38 человек скончались, 28 пациентов выздоровели. В Кременце Тернопольской области инфекцию обнаружили у 12-летней внучки умершего от COVID-19 жителя Монастырисского района. Соседи и знакомые устроили травлю целой семье.

После того, как у девочки выявили COVID-19 в городе люди начали говорить, что ее родители тоже заражены, но на данный момент этого еще не подтвердили. При этом семья находится дома на самоизоляции.

Женщина рассказала, что разные люди звонят их родственникам, знакомым и кумовьям, чтобы выяснить контактировали ли они с ее семьей. Об этом сообщает местное издание "Терен".

"Пишут, что мы, якобы, были на похоронах у папы. Хотя, как бы это трудно ни было, с отцом я не поехала попрощаться. Соседи звонят в полицию и жалуются, что мы выходим на собственный двор без масок. Звонили и в городской совет сообщить, что мой муж ходит по магазинам города, хотя это не так. Это моральное давление чуть не доводит до нервного срыва", - рассказала Анна Полищук.

Она также подчеркнула, что ее семья вообще ни с кем не контактирует, поскольку все понимают серьезность ситуации. По ее словам, дочь ездила в Монастыриск еще 13 марта в гости к тете. При этом с дедушкой она не контактировала.

Отца женщины госпитализировали 22 марта. Когда у него диагностировали коронавирус, родители забрали ребенка домой. При этом девочке тест сделали не сразу.

В данное время у ребенка нет никаких симптомов заболевания, хотя тест и подтвердил COVID-19. Все же не все соседи и родственники отвернулись от семьи, некоторые помогают им продуктами.

Напомним, что под Черновцами устроили травлю целой семье, которая вернулась из Китая.

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