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СБУ разоблачила интернет-агитаторов на распространении фейков о коронавирусе

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 15:35
СБУ разоблачила интернет-агитаторов на распространении фейков о коронавирусе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Агитаторы спонсировались из России

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что агитаторы размещали ложную информацию о распространении коронавируса в социальной сети Facebook с целью причинения паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине. При этом заказы они получали из России.

"Для популяризации фейков о COVID-19 они активно использовали сеть бот-аккаунтов, недостоверную информацию целенаправленно брали с запрещенных российских соцсетей. Вознаграждение за противоправную деятельность поступала из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизацией заказчиков", - сообщили в СБУ.

Злоумышленники полностью признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц "кураторов".

В СБУ отметили, что с начала введения карантина в Украине, спецслужбы обнаружили 81 человека, распространявшего ложную информацию о коронавирусе в интернете. Из них 6 действовали по заказу из России.

СБУ разоблачила интернет-агитаторов на распространении фейков о коронавирусе

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине правоохранители разоблачили случаи распространения фейков о коронавирусе в Одессе, а также в Черновицкой и Луганской областях.

Также сообщалось, что в Сумах мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение карантинных правил. В частности, мужчина находился в магазине без маски.

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