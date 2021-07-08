Спим в жару правильно: эти простые советы улучшат ночной отдых и помогут выспаться

Жара в Украине усиливается и теперь высокие температуры воздуха не дают покоя людям даже ночью. За день наши квартиры так нагреваются, что ночью спать в них становится просто невозможно.

Как правильно организовать свой сон в жаркие дни, чтобы полноценно отдыхать и высыпаться – читайте в нашем материале ниже .

Чтобы быстро уснуть вечером – положите простынь и наволочку в пакет и поместите в морозилку на 10-15 минут. Также можно охладить и одежду для сна.

Используйте грелки, только наоборот – наполняйте ее ледяной водой и положите в постель. Таким же образом можно постель охладить – налить в бутылки воду, поместить на полчаса в холодильник или морозилку, а потом разложить по периметру спального места.

Грелку со льдом можно прикладывать к коленям, лодыжкам, шее и локтям. К ногам можно положить пакет со льдом.

Используйте охлаждающий крем или гель с алоэ вера – пользуйтесь им перед сном.

Поставьте у кровати распылитель с холодной водой. Периодически освежайте лицо, руки, заднюю часть шеи и под коленями.

Выбирайте одежду для сна и простыни из хлопка – они пропускают воздух.

Выпейте за 30-50 минут до отхода ко сну чашку горячего чая или съешьте что-то острое – это повысит потоотделение, а вместе с потом выйдет и лишнее тепло.

Не занимайтесь спортом вечером – сместите ваши тренировки и пробежки на утро.

Перед сном примите прохладный душ, но не холодный, так как тело будет реагировать на резкое изменение температуры.

А вот окна на ночь стоит не только зашторить, но и закрыть. Или оставить небольшой сквозняк.

Все электрические приборы в спальне отключайте – они аккумулируют тепло.

В течение дня пейте достаточно жидкости, а вот перед сном – не стоит.

Если ваше пространство позволяет – спите на полу, там намного прохладнее.

Можно спать во влажной пижаме, футболке и таких же носках.

Виски перед сном можно натереть мазью с ментолом – это даст ощущение прохлады.

Если от жары и духоты у вас ноет голова – сделайте перед сном холодный компресс на лоб и постарайтесь с ним уснуть.