Как защитить организм в экстремальную жару: Минздрав дал действенные советы
Фото: жара в Украине (freepik.com)
В Украине в последнее время погода "радует" то обильными осадками и бурей, то экстремальной жарой, причем синоптики в прогнозах указывали на еще большее повышение температуры воздуха в скором. В министерстве здравоохранения дали гражданам ряд полезных советов, как минимизировать негативное влияние ультрафиолетового излучения, и пережить жару.
Рекомендации 3 июля ведомство опубликовало в своем Telegram.
Медки напомнили, что жара может вызвать солнечный удар, тепловые судороги, ожоги. Также не стоит забывать, что из-за влияния ультрафиолета повышаются риски появления меланомы.
Как защитить организм в жару
- По возможности не выходите на солнце в "часы пик", то есть с 11 до 16 часов. Адаптировать тело к жаре поможет просто-напросто несколько часов пребывания в охлажденном помещении.
- Пользуйтесь солнцезащитным кремом с 30+SPF, а наносить его эффективнее за 20-30 минут до выхода на солнце.
- Легкая свободная одежда светлых цветов и из натуральных тканей (хлопок, лен) - лучше всего. Кстати, желательно, чтобы рукава были длинными. Солнцезащитные очки и шляпа поможет затенить шею, лицо и уши.
- Пейте больше жидкости, но откажитесь при этом от употребления сладких напитков, алкоголя и напитков с высоким содержанием кофеина.
- Уменьшите физическую активность или временно откажитесь от занятий спортом в жару, чтобы не давать большую нагрузку на сердце.
- Избегайте горячей и жирной пищи, так как она создает дополнительную тепловую нагрузку для тела.
- Помните, что температура в авто на солнце очень быстро возрастает, поэтому категорически нельзя оставлять детей или животных в транспорте, даже если окно стоит на проветриваемые. Так, уже фиксировались даже летальные случаи.
- Восстанавливайте соли и минералы в организме, которые быстро теряются из-за сильного потоотделения. Для тех, кто сидит на диете с низким содержанием соли, страдает диабетом, имеет повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания - рекомендуется посоветоваться о водно-солевом режиме со своим врачом.
Напомним, ранее эксперты дали полезные советы, как охладить дом в жару без кондиционера.
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