Смотрите, как российский спецназ паникует при попадании в засаду ВСУ: эпическое видео

Как сообщает эксперт, на кадры видео попали именно военные спецназа Росгвардии.

Они начали в панике бросать свои грузовики, которые не способны были дать им защиту и спрятались за МТ-ЛБ, чтобы укрыться от пуль.

"Многие из грузовиков, которые Росгвардия использует в Украине, не бронированы, что не идеально для любых военных действий", - уточнил Роб Ли.

В комментариях указано, что МТ-ЛБ, за которой попытались спрятаться российские оккупанты – это машина химической разведки РХМ "Кашалот". И это довольно уже старая техника, скорее уже винтажная…

Также большинство комментаторов удивлены, что спецназ Росгвардии ведет себя в такой ситуации глупо и непрофессионально.

Судьба российских оккупантов неизвестна. Однако видео, которое было опубликовано, снято еще 24 февраля.

С учетом того, сколько прошло времени и официальные данные о погибших российских военных – этих оккупантов скорее всего уже нет в живых.