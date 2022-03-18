Дивіться, як російський спецназ панікує при попаданні в засідку ЗСУ: епічне відео

Російські солдати з підрозділу спецназу Росгвардії потрапили в засідку ЗСУ і впали в паніку. Вони почали кидати свою техніку і ховатися за МТ-ЛБ.
Відео розмістив на своїй сторінці в Twitter військовий експерт Роб Лі.
Як повідомляє експерт, на кадри відео потрапили саме військові спецназу Росгвардії.
Вони почали в паніці кидати свої вантажівки, які не здатні були дати їм захист і сховалися за МТ-ЛБ, щоб сховатися від куль.
"Багато з вантажівок, які Росгвардія використовує в Україні, не броньовані, що не ідеально для будь-яких військових дій", - уточнив Роб Лі.
У коментарях зазначено, що МТ-ЛБ, за якою спробували сховатися російські окупанти – це машина хімічної розвідки РХМ "Кашалот". І це досить вже стара техніка, швидше вже вінтажна…
Також більшість коментаторів здивовані, що спецназ Росгвардії поводиться в такій ситуації нерозумно і непрофесійно.
Доля російських окупантів невідома. Однак відео, яке було опубліковано, знято ще 24 лютого.
З урахуванням того, скільки пройшло часу та офіційні дані про загиблих російських військових - цих окупантів швидше за все вже немає в живих.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що насправді означають букви V, Z і X на техніці російських окупантів.
А також розповідали про те, що під Херсоном місцеві жителі розбили частину колони окупантів самостійно.
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