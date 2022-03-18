Дивіться, як російський спецназ панікує при попаданні в засідку ЗСУ: епічне відео

Як повідомляє експерт, на кадри відео потрапили саме військові спецназу Росгвардії.

Вони почали в паніці кидати свої вантажівки, які не здатні були дати їм захист і сховалися за МТ-ЛБ, щоб сховатися від куль.

"Багато з вантажівок, які Росгвардія використовує в Україні, не броньовані, що не ідеально для будь-яких військових дій", - уточнив Роб Лі.

У коментарях зазначено, що МТ-ЛБ, за якою спробували сховатися російські окупанти – це машина хімічної розвідки РХМ "Кашалот". І це досить вже стара техніка, швидше вже вінтажна…

Також більшість коментаторів здивовані, що спецназ Росгвардії поводиться в такій ситуації нерозумно і непрофесійно.

Доля російських окупантів невідома. Однак відео, яке було опубліковано, знято ще 24 лютого.

З урахуванням того, скільки пройшло часу та офіційні дані про загиблих російських військових - цих окупантів швидше за все вже немає в живих.