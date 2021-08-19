Без спецкостюма в воду не входить! В Минздраве сделали предупреждение о медузах

На побережье украинских морей, особенно Азовского, стремительно увеличилось число медуз. Животные могут изрядно подпортить впечатление про поездку на море, как взрослым так и детям. Ведь некоторые медузы имеют опасные щупальца с микроскопическими зазубренными ядовитыми жалами.
Насколько опасен ожог медузы, что делать если вас все же не повезло - рассказали украинцам в Минздраве.
Врачи предупреждают, что даже мертвая медуза, которую выбросило на пляж, может ужалить, если до нее дотронуться.
В месте контакта могут быть такие проявления:
А вот то, насколько выражены симптомы зависит от площади ожога.
Если вас все же обожгла медуза:
А вот этого делать не нужно:
В Минздраве добавили, что избежать ожога можно, если:
Отметим, что на побережье наших морей можно встретить два типа медуз: аурелия (ушастая медуза) и корнерот. Первая - безопасна, а вот вторая (ее можно опознать по синему ободку на "куполе" и длинным щупальцам) - может ужалить.
Фото: Медуза корнерот (Википедия)
Ранее мы писали, что на курорте Азовского моря решили нестандартно бороться с медузами.