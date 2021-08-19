Без спецкостюма в воду не входити! У МОЗ зробили попередження про медузи

Лікарі попереджають, що навіть мертва медуза, яку викинуло на пляж, може вжалити, якщо до неї доторкнутися.

У місці контакту можуть бути такі прояви:

печіння і поколювання,

оніміння,

почервоніння.

А ось те, наскільки виражені симптоми залежить від площі опіку.

Якщо вас все ж обпекла медуза:

вийдіть з води відразу ж,

витягніть видимі жала (за допомогою пінцета),

місце опіку промийте морською або солоною водою,

якщо біль сильний, випийте знеболювальне, а від сверблячки - прийміть антигістамінний препарат, в тому числі і "місцевий" (мазь, гель).

А ось цього робити не потрібно:

промивати уражене місце прісною водою,

торкатися голими руками, щоб отрута не потрапила на інші ділянки шкіри,

розтирати місце опіку,

протирати спиртовмісними розчинами,

мочитися на уражене місце.

У МОЗ додали, що уникнути опіку можна, якщо:

не купатися в місцях, де їх багато,

купатися в гідрокостюмі або будь-якому іншому спеціальному захисному одязі, якщо все ж плануєте скупатися або попірнати в місцях скупчення медуз,

уникати пляжі зі значною кількістю медуз.

Відзначимо, що на узбережжі наших морів можна зустріти два типи медуз: аурелія (вухата медуза) і корнерот. Перша - безпечна, а ось друга (її можна впізнати по синьому обідку на "куполі" і довгим щупальцям) - може вжалити.

Фото: Медуза корнерот (Вікіпедія)