Без спецкостюма в воду не входити! У МОЗ зробили попередження про медузи

На узбережжі українських морів, особливо Азовського, стрімко збільшилася кількість медуз. Тварини можуть неабияк зіпсувати враження про поїздку на море, як дорослим так і дітям. Адже деякі медузи мають небезпечні щупальця з мікроскопічними зазубреними отруйними жалами.
Наскільки небезпечний опік медузи, що робити якщо вас все ж не пощастило - розповіли українцям в МОЗ.
Лікарі попереджають, що навіть мертва медуза, яку викинуло на пляж, може вжалити, якщо до неї доторкнутися.
У місці контакту можуть бути такі прояви:
А ось те, наскільки виражені симптоми залежить від площі опіку.
Якщо вас все ж обпекла медуза:
А ось цього робити не потрібно:
У МОЗ додали, що уникнути опіку можна, якщо:
Відзначимо, що на узбережжі наших морів можна зустріти два типи медуз: аурелія (вухата медуза) і корнерот. Перша - безпечна, а ось друга (її можна впізнати по синьому обідку на "куполі" і довгим щупальцям) - може вжалити.
Фото: Медуза корнерот (Вікіпедія)
Раніше ми писали, що на курорті Азовського моря вирішили нестандартно боротися з медузами.