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Без спецкостюма в воду не входити! У МОЗ зробили попередження про медузи

Автор: Світлана Мащенко

На узбережжі українських морів, особливо Азовського, стрімко збільшилася кількість медуз. Тварини можуть неабияк зіпсувати враження про поїздку на море, як дорослим так і дітям. Адже деякі медузи мають небезпечні щупальця з мікроскопічними зазубреними отруйними жалами.

Наскільки небезпечний опік медузи, що робити якщо вас все ж не пощастило - розповіли українцям в МОЗ.

Лікарі попереджають, що навіть мертва медуза, яку викинуло на пляж, може вжалити, якщо до неї доторкнутися.

У місці контакту можуть бути такі прояви:

  • печіння і поколювання,
  • оніміння,
  • почервоніння.

А ось те, наскільки виражені симптоми залежить від площі опіку.

Якщо вас все ж обпекла медуза:

  • вийдіть з води відразу ж,
  • витягніть видимі жала (за допомогою пінцета),
  • місце опіку промийте морською або солоною водою,
  • якщо біль сильний, випийте знеболювальне, а від сверблячки - прийміть антигістамінний препарат, в тому числі і "місцевий" (мазь, гель).

А ось цього робити не потрібно:

  • промивати уражене місце прісною водою,
  • торкатися голими руками, щоб отрута не потрапила на інші ділянки шкіри,
  • розтирати місце опіку,
  • протирати спиртовмісними розчинами,
  • мочитися на уражене місце.

У МОЗ додали, що уникнути опіку можна, якщо:

  • не купатися в місцях, де їх багато,
  • купатися в гідрокостюмі або будь-якому іншому спеціальному захисному одязі, якщо все ж плануєте скупатися або попірнати в місцях скупчення медуз,
  • уникати пляжі зі значною кількістю медуз.

Відзначимо, що на узбережжі наших морів можна зустріти два типи медуз: аурелія (вухата медуза) і корнерот. Перша - безпечна, а ось друга (її можна впізнати по синьому обідку на "куполі" і довгим щупальцям) - може вжалити.

Фото: Медуза корнерот (Вікіпедія)

Раніше ми писали, що на курорті Азовського моря вирішили нестандартно боротися з медузами.

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