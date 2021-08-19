Без спецкостюма в воду не входити! У МОЗ зробили попередження про медузи
На узбережжі українських морів, особливо Азовського, стрімко збільшилася кількість медуз. Тварини можуть неабияк зіпсувати враження про поїздку на море, як дорослим так і дітям. Адже деякі медузи мають небезпечні щупальця з мікроскопічними зазубреними отруйними жалами.
Наскільки небезпечний опік медузи, що робити якщо вас все ж не пощастило - розповіли українцям в МОЗ.
Лікарі попереджають, що навіть мертва медуза, яку викинуло на пляж, може вжалити, якщо до неї доторкнутися.
У місці контакту можуть бути такі прояви:
- печіння і поколювання,
- оніміння,
- почервоніння.
А ось те, наскільки виражені симптоми залежить від площі опіку.
Якщо вас все ж обпекла медуза:
- вийдіть з води відразу ж,
- витягніть видимі жала (за допомогою пінцета),
- місце опіку промийте морською або солоною водою,
- якщо біль сильний, випийте знеболювальне, а від сверблячки - прийміть антигістамінний препарат, в тому числі і "місцевий" (мазь, гель).
А ось цього робити не потрібно:
- промивати уражене місце прісною водою,
- торкатися голими руками, щоб отрута не потрапила на інші ділянки шкіри,
- розтирати місце опіку,
- протирати спиртовмісними розчинами,
- мочитися на уражене місце.
У МОЗ додали, що уникнути опіку можна, якщо:
- не купатися в місцях, де їх багато,
- купатися в гідрокостюмі або будь-якому іншому спеціальному захисному одязі, якщо все ж плануєте скупатися або попірнати в місцях скупчення медуз,
- уникати пляжі зі значною кількістю медуз.
Відзначимо, що на узбережжі наших морів можна зустріти два типи медуз: аурелія (вухата медуза) і корнерот. Перша - безпечна, а ось друга (її можна впізнати по синьому обідку на "куполі" і довгим щупальцям) - може вжалити.
Фото: Медуза корнерот (Вікіпедія)
Раніше ми писали, що на курорті Азовського моря вирішили нестандартно боротися з медузами.