ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Эта специя приводит к набору веса: главное - не злоупотреблять

Четверг 19 ноября 2020 21:30
Эта специя приводит к набору веса: главное - не злоупотреблять
Эта специя приводит к набору веса (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Диетолог Светлана Фус рассказала, какой специей нельзя увлекаться

Диетолог рассказала про специю, которая может привести к набору лишнего веса, если ей слишком увлекаться. Речь идет о соли, но отказываться от нее полностью также не стоит.

О том, сколько нужно употреблять соли и почему от соленой пищи набирают вес, рассказала известный специалист по питанию Светлана Фус в своем Instagram.

Диетолог говорит, что соль жизненно необходима для обменных процессов, но в небольшом количестве.

Соль нужна человеку для регуляции водно-солевого баланса организма, поддержания тонуса мышц, в том числе сердечной мышцы, для функционирования нервной системы. ⁣⁣⠀

"Она входит в состав мягких тканей организма, межклеточной жидкости, лимфы, а также костей. Ее можно обнаружить в желудочном соке, поте и слезе", - написала Фус и добавила, что соль мы можем получить только с едой.

При этом избыток соли вреден. Диетолог советует отказаться от привычки все щедро досаливать, а также контролировать употребление переработанных продуктов, таких как чипсы, сушеная рыба, копченые сыры, колбасы, сосиски, соленое печенье и прочее.

При избытке соли увеличивается нагрузка на сердце, почки, в организме задерживается вода, что приводит к набору веса.

Кроме того соль способствует перееданию - ведь она один из лучших усилителей вкуса. Соленая пища пробуждает аппетит, способствуя съедать лишнее.

"Норма соли в среднем 5 г в день для досаливания пищи. Всю остальную соль мы получаем с продуктами питания", - добавила диетолог.

Ранее мы писали, что отказ от сахара может полностью поменять жизнь. Диетологи рассказали, как это сделать быстро

Также сообщалось, когда и для кого молоко может быть опасным.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь здоровье

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь