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Врачи назвали скрытую угрозу молока: становится очень опасным

Воскресенье 08 ноября 2020 15:47
Врачи назвали скрытую угрозу молока: становится очень опасным
Молоко может быть опасным (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи назвали случаи, когда от молока лучше воздержаться

Диетологи рассказали, в каких случаях молоко может нести реальный вред организму. О пользе этого природного напитка - коровьего молока - многие спорят. Но большинство сходится во мнении, что молоко полезно и детям и взрослым.

Но важно помнить про один нюанс: чем старше вы становитесь, тем менее жирным должен быть напиток, пишет changeua.com

Молоко содержит массу ценных элементов, но для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы этот напиток грозит проблемами, если процент жирности высокий.

Причем в юном возрасте и до 30 лет жирность молока не играет особой роли. Но это при условии, что нет заболеваний ЖКТ.

До тридцати вы можете употреблять в пищу даже жирное молоко (2,5% жирности и выше). Но после этой отметки молоко должно быть нежирным или обезжиренным.

А вот после 50 лет жирное молоко вообще запрещено, если вы заботитесь о здоровье своих сердца, сосудов.

Связано это с тем, что жирные продукты способны провоцировать развитие атеросклероза. Это патогенное состояние сосудов, когда в них скапливаются "бляшки" и замедляют кровоток.

Ранее врачи разрушили миф про самое полезное молоко, посоветовав не тратить на него деньги.

Также мы рассказывали про самые вредные сочетания продуктов, которые мы едим каждый день.

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