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Отказ от сахара может полностью поменять жизнь: как это сделать быстро

Вторник 10 ноября 2020 09:14
Отказ от сахара может полностью поменять жизнь: как это сделать быстро
Как отказаться от сахара (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Отказаться от добавочного сахара вполне реально, говорят диетологи

Отказ от сладостей может полностью поменять наше пищевое поведение и привести к позитивным переменам в организме. Сейчас сахар считают едва ли не врагом номер один для здоровья, но многие не представляют без него жизнь.

Диетологи рассказали, как избавится от тяги к сладкому всего за 14 дней, и какие перемены произойдут с нашим организмом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Те, кто попробовал отказаться от добавочного сахара в рационе, говорят, что от этой зависимости вполне реально избавится. Спустя время на сладкое совершенно не тянет.

Кроме очевидных сладостей мы употребляем много скрытого сахара - больше всего его в газированных напитках, йогуртах с наполнителями, соусах, соках. Даже от меда стоит отказаться.

ВОЗ рекомендует употреблять не более пяти чайных ложек сахара в день. Но обычно люди едят почти втрое больше. Из-за этого у нас появляется кариес, могут развиваться диабет и ожирение.

Чтобы не тянуло к сахару диетологи рекомендуют... кушать. То есть полноценно питаться. Сахар лучше заменить фруктами.

Отказ от сахара на 14 дней поможет нормализовать уровень сахара в крови. Журналистка, которая прошла этот челендж, говорит, что почувствовала позитивные перемены: она лучше спит, меньше устает, кожа стала лучше, вес уменьшился.

Как отказ от сахара может поменять жизнь (видео: ТСН)

Ранее мы писали про опасность популярного продукта, который лучше не покупать у бабушек.

Также сообщалось, когда и для кого молоко может быть опасным.

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