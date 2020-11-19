Ця спеція призводить до набору ваги: головне - не зловживати

Ця спеція призводить до набору ваги (фото: freepik)

Дієтолог Світлана Фус розповіла, якою спецією не можна захоплюватися

Дієтолог розповіла про спецію, яка може призвести до набору зайвої ваги, якщо нею занадто захоплюватися. Мова йде про сіль, але відмовлятися від неї повністю не варто.

Про те, скільки потрібно вживати солі і чому від солоної їжі набирають вагу, розповіла відомий фахівець з харчування Світлана Фус в своєму Instagram.

Дієтолог каже, що сіль життєво необхідна для обмінних процесів, але в невеликій кількості.

Сіль потрібна людині для регуляції водно-сольового балансу організму, підтримання тонусу м'язів, у тому числі серцевого м'яза, для функціонування нервової системи. ⁣⁣⠀

"Вона входить до складу м'яких тканин організму, міжклітинної рідини, лімфи, а також кісток. Її можна виявити в шлунковому соку, поті та сльозі", - написала Фус і додала, що сіль ми можемо отримати тільки з їжею.

При цьому надлишок солі шкідливий. Дієтолог радить відмовитися від звички все щедро досолювати, а також контролювати вживання перероблених продуктів, таких як чіпси, сушена риба, копчені сири, ковбаси, сосиски, солоне печиво та інше.

При надлишку солі збільшується навантаження на серце, нирки, в організмі затримується вода, що призводить до набору ваги.

Крім того, сіль сприяє переїданню - адже вона одна з найкращих підсилювачів смаку. Солона їжа збуджує апетит, сприяючи з'їдати зайве.

"Норма солі в середньому 5 г в день для досолювання їжі. Всю іншу сіль ми отримуємо з продуктами харчування", - додала дієтолог.

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