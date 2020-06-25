Не спешите это выбрасывать: продукты, которые могут храниться намного дольше

Продукты, которые могут долго храниться (Фото: freepik)

Специалисты назвали продукты, которые могут храниться годами в кладовке

Специалисты назвали продукты, которые имеют долгий период хранения и их можно использовать по назначению и не отправлять в мусорную корзину очень быстро.

Как рассказали эксперты, макароны, бобы, перец и цитрусовые могут довольно долго храниться и не стоит их выбрасывать. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

Сухие макароны. Макароны, которые находятся в закрытой пачке, могут храниться в течении очень долгого времени. Самое страшное, что может с ними случиться через несколько лет – они могут немного потерять свой вкус.

Уксус. В нем содержится высокая кислотность, которая действует как естественный консервант. Он не дает микробам размножаться и это позволяет уксусу храниться долго. У некоторых видов, со временем может поменяться цвет или образоваться помутнения, но на вкус и качество это не влияет.

Экстракт ванили. В нем содержится алкоголь в очень большой концентрации и это позволяет сохранять ему вкус и аромат до 5 лет. Важно хранить вдали от света и тепла, а после открытия не ставить в холодильник, так как экстракт будет испорчен.

Вустерский соус. У этого продукта есть прекрасное качество – он с годами станет только лучше, как и положено вину. Аромат будет усиливаться по мере испарения жидкости. В закрытом виде вустерский соус может храниться до 10 лет, в открытом – 2-3 года, но в прохладном темном месте.

Консервированные или сушеные бобы. Эти продукты могут храниться в кладовке годами и будут пригодны к употреблению в любой момент. Сушеные бобы перед готовкой нужно будет замачивать более тщательно.

Перец. Этот овощ один из самых живучих, так как в нем содержится ген, который предотвращает разрушение клеточных структур. В холодильнике перец хранится неделю. Зеленый перец из-за низкого содержания сахара может лежать еще дольше – от 2 до 3 недель.

Мясные деликатесы. Мясные продукты в закрытой вакуумной упаковке могут храниться 2-3 недели после покупки. Такая упаковка защищает от кислорода и от роста бактерий. После открытия упаковки, деликатесы нужно съесть за 3-5 дней.

Цитрусовые. Толстая кожа апельсинов, грейпфрутов и лимонов защищает их от порчи в течении 2-6 недель. Даже если появилась плесень, то нужно ее срезать и проверить мякоть. Если плесень не проникла сквозь кожицу, то они еще съедобны.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы продукты, которые категорически нельзя есть сырыми.

А также рассказывали о том, какие продукты нельзя хранить в холодильнике.

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Автор: Анна Шиканова