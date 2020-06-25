Не поспішайте викидати: продукти, які можуть зберігатися набагато довше

Продукти, які можуть довго зберігатися (Фото: freepik)

Фахівці назвали продукти, які можуть зберігатися роками в коморі

Фахівці назвали продукти, які мають довгий період зберігання і їх можна використовувати за призначенням і не відправляти в сміттєвий кошик дуже швидко.

Як розповіли експерти, макарони, боби, перець і цитрусові можуть досить довго зберігатися і не варто їх викидати. Про це пише видання OBOZREVATEL.

Сухі макарони. Макарони, які знаходяться в закритій пачці, можуть зберігатися протягом дуже довгого часу. Найстрашніше, що може з ними статися через кілька років, вони можуть трохи втратити свій смак.

Оцет. В ньому міститься висока кислотність, яка діє як природний консервант. Він не дає мікробам розмножуватися і це дозволяє оцту зберігатися довго. У деяких видів, з часом може змінитися колір або утворитися помутніння, але на смак і якість це не впливає.

Екстракт ванілі. В ньому міститься алкоголь в дуже великій концентрації й це дозволяє зберігати йому смак і аромат до 5 років. Важливо зберігати вдалині від світла та тепла, а після відкриття не ставити в холодильник, через те, що екстракт буде зіпсований.

Вустерський соус. У цього продукту є прекрасна якість – він з роками стане тільки краще, як і належить вину. Аромат буде посилюватися у міру випаровування рідини. У закритому вигляді вустерський соус може зберігатися до 10 років, у відкритому – 2-3 роки, але в прохолодному темному місці.

Консервовані або сушені боби. Ці продукти можуть зберігатися в коморі роками й будуть придатні до вживання в будь-який момент. Сушені боби перед приготуванням потрібно буде замочувати більш ретельно.

Перець. Цей овоч один з найбільш живучих, оскільки в ньому міститься ген, який запобігає руйнуванню клітинних структур. У холодильнику перець зберігається тиждень. Зелений перець через низький вміст цукру може лежати ще довше – від 2 до 3 тижнів.

М'ясні делікатеси. М'ясні продукти в закритому вакуумній упаковці можуть зберігатися 2-3 тижні після покупки. Така упаковка захищає від кисню і від росту бактерій. Після відкриття упаковки, делікатеси потрібно з'їсти за 3-5 днів.

Цитрусові. Товста шкіра апельсинів, грейпфрутів і лимонів захищає їх від псування протягом 2-6 тижнів. Навіть якщо з'явилася цвіль, то її потрібно зрізати та перевірити м'якоту. Якщо цвіль не проникла крізь шкірку, то вони ще їстівні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі продукти, які категорично не можна їсти сирими.

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Автор: Анна Шиканова