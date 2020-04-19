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Так спать нельзя! Медики назвали самую опасную позу для сна

STYLERЖизнь    19.04.2020 - 21:55
Так спать нельзя! Медики назвали самую опасную позу для сна
Самая опасная поза для сна (Фото: pixabay)

Ученые назвали самую опасную позу для сна и предупредили, что она влияет на легкие

Медики выяснили, какая поза во сне может оказаться самой опасной для здоровья. По данным исследований, чаще всего к проблемам приводит привычка спать в позе на животе. Как отмечают ученые, такая поза связаны с нарушением кровообращения.

Исследователи из университета Мельбурна утверждают, что привычка спать на животе может быть смертельно опасной для человека. Для эксперимента ученые пригласили более 1000 добровольцев. Они заполнили анкеты и рассказали, какие позы предпочитают во время сна. После этого всем добровольцам провели тщательный медицинский осмотр.

Выяснилось, что те люди, которые любят спать на животе, имеют больше всего проблем со здоровьем. Однако сон на животе ухудшает кровоток, и некоторые внутренние органы оказываются ужатыми. Это отрицательно сказывается на их работе и провоцирует различные отклонения и проблемы.

В первую очередь от позы на животе во сне страдают легкие, так как это нарушает кровообращение. Они перестают нормально функционировать и человек во сне начинает недополучать необходимый кислород.

Утром такие люди испытывают физическое недомогание и чаще всего даже не понимают, что его спровоцировала неправильная поза.

Также такая поза негативно сказывается и на здоровье женщин, так как из-за постоянного давления на грудь есть риск развития мастопатии и опухолей.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи дали советы о том, как уберечься от коронавируса и укрепить здоровье.

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