Так спати не можна! Медики назвали саму небезпечну позу для сну

Найнебезпечніша поза для сну (Фото: pixabay)

Вчені назвали саму небезпечну позу для сну і попередили, що вона впливає на легені

Медики з'ясували, яка поза уві сні може виявитися самою небезпечною для здоров'я. За даними досліджень, найчастіше до проблем призводить звичка спати в позі на животі. Як відзначають вчені, така поза пов'язана з порушенням кровообігу.

Дослідники з університету Мельбурна стверджують, що звичка спати на животі може бути смертельно небезпечною для людини. Для експерименту вчені запросили понад 1000 добровольців. Вони заповнили анкети та розповіли, які пози обирають під час сну. Після цього всім добровольцям провели ретельний медичний огляд.

З'ясувалося, що ті люди, які люблять спати на животі, мають найбільше проблем зі здоров'ям. Проте сон на животі погіршує кровообіг, і деякі внутрішні органи виявляються зжатими. Це негативно позначається на їх роботі та провокує різні відхилення і проблеми.

В першу чергу від пози на животі у сні страждають легені, оскільки це порушує кровообіг. Вони перестають нормально функціонувати та людина уві сні починає недоотримувати необхідний кисень.

Вранці такі люди відчувають фізичне нездужання і найчастіше навіть не розуміють, що його спровокувала неправильна поза.

Також така поза негативно позначається і на здоров'ї жінок, через те, що через постійний тиск на груди є ризик розвитку мастопатії та пухлин.

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