Как укрепить иммунитет и уберечься от вируса: врачи дали главные советы

Как укрепить иммунитет питанием (Коллаж РБК-Украина)

Медики дали ценные советы, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал 1892 человека. За сутки заразились 224 человека, среди них 20 детей. Умерли от последствий инфекции 57 человека. На данный момент удалось вылечиться 45 пациентам. Врачи рассказали, что нужно делать, чтобы укрепить иммунитет во время пандемии Covid-19. По словам медиков, здоровый кишечник - это залог здоровья.

Врачи рекомендуют употреблять в пищу шпинат, грибы, клубнику и другие продукты, насыщенные питательными веществами, такими как витамины А, С и D. Об этом пишет издание Orlando Health.

Люди, которые находятся дома на карантине, должны соблюдать определенную диету. Таковы рекомендации ВОЗ,

"Ограниченный доступ к свежим продуктам приводит к увеличению потребления продуктов с высокой степенью переработки, которые, как правило, содержат много жиров, сахаров и соли", - уточняют медики.

Такие изменения в пищевом поведении могут оказать негативное влияние на иммунитет, уверяют эксперты.

Еще важными моментами являются полноценный сон и отсутствие стресса.

"Иммунная система похожа на компьютер - ей нужны минуты отдыха, чтобы она не перегрелась", - сказал доктор Марк Мойад из медицинского центра Мичиганского университета. он уверен, что именно сон перезагружает систему.

