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Как спастись от гриппа и ОРВИ: врачи поведали украинцам необычный способ

STYLERЖизнь    06.12.2019 - 11:53
Как спастись от гриппа и ОРВИ: врачи поведали украинцам необычный способ
Врачи дали совет, который поможет спастись от гриппа и ОРВИ (коллаж РБК-Украина)

Врачи советуют брить бороды, чтобы обезопасить себя от гриппа и ОРВИ

Грипп в Украине уже успел "скосить" более 170 тысяч человек. К счастью, по словам медиков, с начала эпидемического сезона не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие опасного вируса.

В то же время, в Украине ожидается в этом сезоне три основных штамма гриппа и один дополнительный. По предварительному прогнозу, этой зимой есть риск подхватить грипп у 6,7 млн украинцев.

Для того, чтобы не стать жертвой гриппа, врачи рекомендуют больше отдыхать, пить много жидкости, избегать большого скопления людей и вакцинироваться. Но есть еще один достаточно необычный пункт, который может помочь не заразиться гриппом и ОРВИ.

Так, специалисты рекомендуют обладателям усов и бороды в сезон болезней... побриться или же более тщательно ухаживать за растительностью на лице. По словам врачей, при определенных условиях густые усы и борода могут стать так называемым "инкубаторами" для вредоносных бактерий.

Медики отмечают, что волос человека можно сравнить с фильтром, который впитывает всевозможные микрочастицы, а влажность и тепло в густом покрове создают комфортные условия для их размножения.

Кроме того, в бороде могут оседать остатки мокроты. Таким образом, даже переболевшие гриппом или ОРВИ мужчины через некоторое время рискуют снова заразиться.

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