Грипп начал атаковать украинцев: как не попасть в зону риска

Грипп в Украине 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Грипп может уложить на больничные койки почти семь миллионов украинцев

Грипп уже начал свое наступление на украинцев и за последнюю неделю в Киеве зарегистрировали уже 11 тысяч заболевших. А вот вакцинировались с начала сезона всего 90 тысяч украинцев. О том, какие штаммы грипп будут преобладать зимой 2019-2020 года, пишет издание Strana.

По данным Всемирной организации здоровья, в Украине ожидается в этом сезоне три основных штамма гриппа и один дополнительный. По предварительному прогнозу МОЗ, этой зимой есть риск заболеть у 6,7 миллионов украинцев.

Грипп в Украине (Фото: РБК-Украина)

Основные штаммы, которые ожидаются в этом эпидсезоне:

H1N1 – самый распространенный тип, который уже неоднократно вызывал эпидемии и пандемии. Первые признаки: сильная головная и мышечная боль, озноб, лихорадка, кашель, боль в горле, насморк, возможна тахикардия и слабость. В более тяжелых случаях возможна тошнота, рвота или диарея.

А/Kansas (H3N2) или Гонконгский грипп – малоизученный тип вируса и более опасный. Болезнь развивается резко и имеет продолжительность не менее 14 дней. Симптомы: озноб, снижение аппетита, внезапная температура до 39-40 градусов, головная боль, суставная и мышечная боль, боль в горле, насморк, сильная слабость, возможна слезоточивость. Особенно опасен для детей в возрасте до двух лет, а также для пожилых людей.

B/Сolorado и B/Phuket – менее опасный тип гриппа, который реже приводит к осложнениям, однако само течение болезни проходит тяжело. Встречается только у человека и не вызывает пандемий. Основные симптомы – такие же, как и у других типов гриппа.

Грипп в Украине 2019 (Фото: УНИАН)

Медики предупреждают, что заниматься самолечением небезопасно и при первых симптомах гриппа нужно незамедлительно обратиться к своему лечащему врачу. При первых признаках – не стоит отправляться в большие скопления людей, а также на работу. Если есть острая необходимость передвигаться общественным транспортом – нужно закрыть нос и рот сменными платками или масками.

Для быстрого выздоровления нужно больше отдыхать и пить больше жидкости, в частности – травяные чаи с медом и лимоном.