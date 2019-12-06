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Як врятуватися від грипу та ГРВІ: лікарі розповіли українцям незвичайний спосіб

STYLERЖиття    06.12.2019 - 11:53
Як врятуватися від грипу та ГРВІ: лікарі розповіли українцям незвичайний спосіб
Лікарі дали пораду, яка допоможе врятуватися від грипу і ГРВІ (колаж РБК-Україна)

Лікарі радять голити бороди, щоб убезпечити себе від грипу та ГРВІ

Грип в Україні вже встиг "скосити" більше 170 тисяч осіб. На щастя, за словами медиків, з початку епідемічного сезону не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок небезпечного вірусу.

У той же час, в Україні очікується в цьому сезоні три основні штами грипу та один додатковий. За попереднім прогнозом, цієї зими є ризик підхопити грип у 6,7 млн українців.

Для того, щоб не стати жертвою грипу, лікарі рекомендують більше відпочивати, пити багато рідини, уникати великого скупчення людей і вакцинуватися. Але є ще один досить незвичайний пункт, який може допомогти не заразитися грипом та ГРВІ.

Так, фахівці рекомендують володарям вусів і бороди в сезон хвороб... поголитися або ж більш ретельно доглядати за рослинністю на обличчі. За словами лікарів, при певних умовах густі вуса і борода можуть стати так званим "інкубаторами" для шкідливих бактерій.

Медики відзначають, що волосся людини можна порівняти з фільтром, який вбирає всілякі мікрочастинки, а вологість і тепло в густому покриві створюють комфортні умови для їх розмноження.

Крім того, в бороді можуть осідати залишки мокротиння. Таким чином, навіть перехворівші на грип або ГРВІ чоловіки через деякий час ризикують знову заразитися.

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