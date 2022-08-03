Как спасти орхидею от грибка и гнили: простой действенный способ

Для здоровья и долгой жизни, прекрасного цветения орхидеи необходим правильный уход за растением в доме, защита цветка от коварных грибков и появления гнили. Для этого отлично подойдет известковая вода, способная предотвратить такие угрозы.
Рецепт спасительного раствора для орхидеи и способы применения описаны в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
Чтобы не допустить образования грибка и гнили на цветке используют лишь один действенный ингредиент - известняковый порошок.
Причем можно брать разные виды: гашеную и негашеную известь для побелки деревьев, мел, доломитовую муку. Все они одинаково эффективны.
Кстати, подобное опрыскивание орхидеи помимо защиты заметно стимулирует и рост корней растения. Аналогичные рекомендации относятся и к обрезанному цветоносу.
Напомним, перед этим мы рассказывали, какое дешевое средство поможет орхидеи расцвести.
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