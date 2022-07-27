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Как "заставить" орхидею выпустить бутоны: поможет копеечное средство

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 19:23
Как "заставить" орхидею выпустить бутоны: поможет копеечное средство Как правильно подкормить орхидею (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Орхидея является любимым цветком многих, поэтому есть почти в каждом доме. Однако, активный рост и развитие цветов во многом зависит от правильно подобранных подкормок.

Какие натуральные средства помогут подкормить растение и насытить его полезными микроэлементами - читайте ниже.

В частности, именно натуральные средства нравится орхидеям, ведь после подкормки цветы на глазах оживают и пускаются в рост.

Чем подкормить орхидею

Подкормка заставит орхидею выпустить сразу до 4 цветоносов, продолжить дальнейший рост и развитие.

Недорогой раствор можно приготовить в домашних условиях. Для этого не требуется много времени и сил. После обработки орхидей активизируется процесс роста и цветения.

Что приготовить удобрение, нужно взять чеснок и янтарную кислоту. Препарат можно купить за копейки в любой аптеке.

Далее нужно взять литровую банку и смешать 2 мелко нашинкованных зубцов чеснока. Банку закрыть крышкой и оставить в темном месте на 24 часа.

После этого добавить 1 таблетки янтарной кислоты в 250 мл воды и смешать с чесночным раствором.

В результате полив чесночной водой заставит орхидеи быстро и красиво цвести.

Что делать, если нет бутонов

Многие любители орхидей жалуются на то, что их красавицы "сидят" на месте, не радуя своим цветением уже несколько лет. В такой ситуации нужно просто попробовать переставить цветок на новое место.

Если не помогает, то существует несколько вариантов "шоковой терапии", которые настоятельно рекомендуют опытные флористы. В частности, цветок с горшком можно переставить в место, где присутствует перепад температур в 5С - 7С: ночью должно быть прохладно, днем - тепло.

Ранее мы сообщали, что нужно сделать после покупки орхидеи.

Также мы писали, какое дешевое средство поможет расцвести орхидеи.

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Орхидея
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