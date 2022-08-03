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Як врятувати орхідею від грибка та гнилі: простий дієвий спосіб

Фото: який засіб застосовують для захисту отрідеи від гнилі та грибка (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Для здоров'я і довгого життя, прекрасного цвітіння орхідеї необхідний правильний догляд за рослиною в оселі, захист квітки від підступних грибків і появи гнилі. Для цього відмінно підійде вапняна вода, здатна запобігти такі загрози.

Рецепт рятівного розчину для орхідеї та способи застосування описані в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

Щоб не допустити утворення грибка і гнилі на квітці використовують лише один дієвий інгредієнт - вапняковий порошок.

Причому можна брати різні види: гашене і негашене вапно для побілки дерев, крейду, доломітове борошно. Всі вони однаково ефективні.

Як приготувати вапняну воду

  • Беремо 1 чайну ложку вапна, і розводить її в 1 літрі води.
  • Залишаємо цей розчин на 30 хвилин.
  • Після цього потрібно перелити саму лише воду, без вапна, у пульверизатор.

Застосування

  • Вапняною водою потрібно рясно обприскувати орхідею.
  • Такі періодичні "водні процедури" для рослини дають їй хороший захист від грибка і гнилі.

Порятунок орхідеї від зараження

  • Якщо на орхідеї вже утворилася гниль, то такі заражені ділянки потрібно зрізати до "живих".
  • Після цього місце зрізу потрібно замазати вапном.

Захист від гнилі та підживлення коренів

До речі, подібне обприскування орхідеї крім захисту помітно стимулює і ріст коренів рослини. Аналогічні рекомендації відносяться і до обрізаного квітконоса.

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, який дешевий засіб допоможе орхідеї розквітнути.

А також писали, який копійчаний засіб "змусить" цю квітку випустити бутони.

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