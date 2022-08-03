Як врятувати орхідею від грибка та гнилі: простий дієвий спосіб

Для здоров'я і довгого життя, прекрасного цвітіння орхідеї необхідний правильний догляд за рослиною в оселі, захист квітки від підступних грибків і появи гнилі. Для цього відмінно підійде вапняна вода, здатна запобігти такі загрози.
Рецепт рятівного розчину для орхідеї та способи застосування описані в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
Щоб не допустити утворення грибка і гнилі на квітці використовують лише один дієвий інгредієнт - вапняковий порошок.
Причому можна брати різні види: гашене і негашене вапно для побілки дерев, крейду, доломітове борошно. Всі вони однаково ефективні.
До речі, подібне обприскування орхідеї крім захисту помітно стимулює і ріст коренів рослини. Аналогічні рекомендації відносяться і до обрізаного квітконоса.
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