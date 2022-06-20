Дешевое аптечное средство заставит вашу орхидею цвести снова и снова

Экзотическая орхидея, которая уже давно стала повседневным украшением наших квартир, неприхотлива в уходе. Но она может разочаровать вас своим редким цветением, не выпуская новые цветоносы. К счастью, выход есть.

Как заставить расцвести вашу орхидею - читайте ниже в материале Styler.

К сожалению, так часто бывает, что вы купили цветущую орхидею, она порадовала вас своей красотой, сбросила увядшие цветы и будто уснула.

Чем разбудить орхидею?

Как пишет Tintelekt, для орхидеи не нужно покупать дорогих стимуляторов цветения. Растение-эпифит нуждается в очень слабой концентрации микроэлементов, а заставить его выбросить цветочные стрелки можно простой аптечной перекисью водорода.

Перекись водорода очень деликатно насыщает растение кислородом, не накапливается в почве, не обжигает корни. Но обогащенная чистым кислородом вода помогает растению набраться новой силы, чтобы выпускать цветочные стрелки одна за другой.

Как приготовить раствор

Нам понадобится:

столовая ложка аптечной перекиси 3%;

литр воды;

Этим раствором сбрызгивают или же протирают листья, а также поливают цветок обычным или погружным методом.

Сейчас бутылочка перекиси водорода 200 мл стоит в аптеках 15-20 грн.

Скриншот: Как сделать раствор для стимулирования цветения орхидеи

Для погружения достаточно двадцати минут, чтобы насытить корни. Затем дайте лишней влаге стечь и верните горшок в кашпо.

Конечно, раствор перекиси водорода не заменит полноценного удобрения, но стимулировать цветение таким способом точно удастся.

Если вы дополнительно изредка будете подкармливать орхидею очень слабым раствором удобрений и держать ее на рассеянном свету, она откликнется роскошными цветами.