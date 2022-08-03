Как спасти орхидею от грибка и гнили: простой действенный способ

Для здоровья и долгой жизни, прекрасного цветения орхидеи необходим правильный уход за растением в доме, защита цветка от коварных грибков и появления гнили. Для этого отлично подойдет известковая вода, способная предотвратить такие угрозы.

Рецепт спасительного раствора для орхидеи и способы применения описаны в Telegram-канале " Дача. Сад и огород ".

Чтобы не допустить образования грибка и гнили на цветке используют лишь один действенный ингредиент - известняковый порошок.

Причем можно брать разные виды: гашеную и негашеную известь для побелки деревьев, мел, доломитовую муку. Все они одинаково эффективны.

Как приготовить известковую воду

Берем 1 чайную ложку извести, и разводит ее в 1 литре воды.

Оставляем этот раствор на 30 минут.

После этого нужно перелить одну лишь воду, без извести, в пульверизатор.

Применение

Известковой водой нужно обильно опрыскивать орхидею.

Такие периодичные "водные процедуры" для растения дают ему хорошую защиту от грибка и гнили.

Спасение орхидеи от заражения

Если на орхидеи уже образовалась гниль, то такие зараженные участки нужно срезать до "живых".

После этого место среза нужно замазать известью.

Защита от гнили и подпитка корней

Кстати, подобное опрыскивание орхидеи помимо защиты заметно стимулирует и рост корней растения. Аналогичные рекомендации относятся и к обрезанному цветоносу.