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Как спасти орхидею от грибка и гнили: простой действенный способ

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Среда 03 августа 2022 21:38
Как спасти орхидею от грибка и гнили: простой действенный способ Фото: какое средство применяют для защиты отридеи от гнили и грибка (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Для здоровья и долгой жизни, прекрасного цветения орхидеи необходим правильный уход за растением в доме, защита цветка от коварных грибков и появления гнили. Для этого отлично подойдет известковая вода, способная предотвратить такие угрозы.

Рецепт спасительного раствора для орхидеи и способы применения описаны в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

Чтобы не допустить образования грибка и гнили на цветке используют лишь один действенный ингредиент - известняковый порошок.

Причем можно брать разные виды: гашеную и негашеную известь для побелки деревьев, мел, доломитовую муку. Все они одинаково эффективны.

Как приготовить известковую воду

  • Берем 1 чайную ложку извести, и разводит ее в 1 литре воды.
  • Оставляем этот раствор на 30 минут.
  • После этого нужно перелить одну лишь воду, без извести, в пульверизатор.

Применение

  • Известковой водой нужно обильно опрыскивать орхидею.
  • Такие периодичные "водные процедуры" для растения дают ему хорошую защиту от грибка и гнили.

Спасение орхидеи от заражения

  • Если на орхидеи уже образовалась гниль, то такие зараженные участки нужно срезать до "живых".
  • После этого место среза нужно замазать известью.

Защита от гнили и подпитка корней

Кстати, подобное опрыскивание орхидеи помимо защиты заметно стимулирует и рост корней растения. Аналогичные рекомендации относятся и к обрезанному цветоносу.

Напомним, перед этим мы рассказывали, какое дешевое средство поможет орхидеи расцвести.

А также писали, какое копеечное средство "заставит" этот цветок выпустить бутоны.

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