Как спасти орхидею от грибка и гнили: простой действенный способ
Для здоровья и долгой жизни, прекрасного цветения орхидеи необходим правильный уход за растением в доме, защита цветка от коварных грибков и появления гнили. Для этого отлично подойдет известковая вода, способная предотвратить такие угрозы.
Рецепт спасительного раствора для орхидеи и способы применения описаны в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
Чтобы не допустить образования грибка и гнили на цветке используют лишь один действенный ингредиент - известняковый порошок.
Причем можно брать разные виды: гашеную и негашеную известь для побелки деревьев, мел, доломитовую муку. Все они одинаково эффективны.
Как приготовить известковую воду
- Берем 1 чайную ложку извести, и разводит ее в 1 литре воды.
- Оставляем этот раствор на 30 минут.
- После этого нужно перелить одну лишь воду, без извести, в пульверизатор.
Применение
- Известковой водой нужно обильно опрыскивать орхидею.
- Такие периодичные "водные процедуры" для растения дают ему хорошую защиту от грибка и гнили.
Спасение орхидеи от заражения
- Если на орхидеи уже образовалась гниль, то такие зараженные участки нужно срезать до "живых".
- После этого место среза нужно замазать известью.
Защита от гнили и подпитка корней
Кстати, подобное опрыскивание орхидеи помимо защиты заметно стимулирует и рост корней растения. Аналогичные рекомендации относятся и к обрезанному цветоносу.
Напомним, перед этим мы рассказывали, какое дешевое средство поможет орхидеи расцвести.
А также писали, какое копеечное средство "заставит" этот цветок выпустить бутоны.