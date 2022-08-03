Як врятувати орхідею від грибка та гнилі: простий дієвий спосіб

Для здоров'я і довгого життя, прекрасного цвітіння орхідеї необхідний правильний догляд за рослиною в оселі, захист квітки від підступних грибків і появи гнилі. Для цього відмінно підійде вапняна вода, здатна запобігти такі загрози.

Рецепт рятівного розчину для орхідеї та способи застосування описані в Telegram-каналі " Дача. Сад та город ".

Щоб не допустити утворення грибка і гнилі на квітці використовують лише один дієвий інгредієнт - вапняковий порошок.

Причому можна брати різні види: гашене і негашене вапно для побілки дерев, крейду, доломітове борошно. Всі вони однаково ефективні.

Як приготувати вапняну воду

Беремо 1 чайну ложку вапна, і розводить її в 1 літрі води.

Залишаємо цей розчин на 30 хвилин.

Після цього потрібно перелити саму лише воду, без вапна, у пульверизатор.

Застосування

Вапняною водою потрібно рясно обприскувати орхідею.

Такі періодичні "водні процедури" для рослини дають їй хороший захист від грибка і гнилі.

Порятунок орхідеї від зараження

Якщо на орхідеї вже утворилася гниль, то такі заражені ділянки потрібно зрізати до "живих".

Після цього місце зрізу потрібно замазати вапном.

Захист від гнилі та підживлення коренів

До речі, подібне обприскування орхідеї крім захисту помітно стимулює і ріст коренів рослини. Аналогічні рекомендації відносяться і до обрізаного квітконоса.