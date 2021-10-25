В Киеве "коп" спас от утопления девочку с помощью куртки: детали героического поступка

"Копы" случайно увидели в воде розовую детскую куртку, а когда получше разглядели, то увидели, что там находится ребенок и не раздумывая бросились в воду на помощь.

"На адреналине. Как в воду забег, я не помню, я шел по инерции. Я уже в воде легкие сжало, дышать не давало", - вспоминает мужчина.

На озере часто находится много уток, и вот по одной из версий, девочка потянулась к птице, но не удержалась на берегу и упала в воду.

Полицейский признался, что изначально думал, что озеро не глубокое, но он в воде не почувствовал дна. Ребенка уже начало уносить течением.

"Ее спасло, что она была в болоньевой куртке и в памперсе. Воздух под капюшоном держал на плаву", - говорят мужчины.

Игорь схватил ребенка и начал тянуть к берегу. Там он передал девочку своему коллеге. Спасение ребенка снимали на видео прохожие, которые сбежались на крики.

При этом родителей среди толпы людей не было. Мама девочки подошла через несколько минут, она была где-то рядом. Мужчины передали девочку родным и сами сразу же побежали переодеваться.

Утром полицейские проснулись известными. Многие им звонили, благодарили и писали об этом случае в соцсетях. Мама девочки тоже выразила свою благодарность.

"Копы" вытащили девочку из озера в Киеве (видео: YouTube)