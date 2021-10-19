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В Запорожье девочка реанимировала мать, у которой остановилось сердце

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Запорожье, Вторник 19 октября 2021 20:45
В Запорожье девочка реанимировала мать, у которой остановилось сердце Девочка спасла маме жизнь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Запорожье 12-летняя девочка спасла свою 35-летнюю маму, которая внезапно потеряла сознание и перестала дышать. В этот момент ребенок не растерялся и позвонил в скорую помощь.

Все время пока медики ехали на вызов, ребенок постоянно находилась на связи с диспетчером и по ее указаниям реанимировала маму, рассказали в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, именно благодаря тому, что ребенок оперативно оказал матери первую помощь, женщину удалось спасти.

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