В Запорожье девочка реанимировала мать, у которой остановилось сердце

Так, именно благодаря тому, что ребенок оперативно оказал матери первую помощь, женщину удалось спасти.

"Диспетчер сразу направила на место происшествия ближайшую бригаду и начала предоставлять рекомендации и все время оставалась на связи (примерно 11 минут) и давала рекомендации по проведению СЛР до приезда бригады", - рассказали медики.

Отмечается, что 12-летняя девочка выполняла все сказанное диспетчером скорой и таким образом сохранила жизнь матери.

"Сразу начаты подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера позволили бригаде продолжить реанимационные мероприятия и получить положительный результат", - рассказали в медучреждении.

Затем после оказания медицинской помощи, больную в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В Запорожье ребенок спас маме жизнь (facebook.com/AMBULANCEZP)