В Запорожье девочка реанимировала мать, у которой остановилось сердце
Девочка спасла маме жизнь (коллаж РБК-Украина)
В Запорожье 12-летняя девочка спасла свою 35-летнюю маму, которая внезапно потеряла сознание и перестала дышать. В этот момент ребенок не растерялся и позвонил в скорую помощь.
Все время пока медики ехали на вызов, ребенок постоянно находилась на связи с диспетчером и по ее указаниям реанимировала маму, рассказали в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Так, именно благодаря тому, что ребенок оперативно оказал матери первую помощь, женщину удалось спасти.
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