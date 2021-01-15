Спасибо, Грачевский! В сети вспомнили лучшие выпуски "Ералаша"

Создатель легендарного детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский умер от коронавируса 14 января в реанимационной палате московской больницы. После кончины знаменитого 71-летнего кинорежиссера в сети вспоминают лучшие выпуски легендарного комедийного проекта, которые миллионы знают почти на память.

Также пользователи интернета на YouTube-канале киножурнала "Ералаш" оставляют трогательные комментарии и пишут слова благодарности Грачевскому уже посмертно - за его главное, бессмертное детище.

Этот проект выпускался с 1974 по 1995 годы на основной территории Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, а уже с 1996 и по 2005 годы - на собственной киностудии ("Ералаш-Лэнд", киностудия "Ералаш") в Москве.

Видео: "Ералаш" - "Школа моей мечты" (выпуск №101)

Как рассказывал журналистам сам Грачевский, название "Ералаш" придумала дочь сооснователя киножурнала драматурга Александра Хмелика Мария.

Видео: "Ералаш" - "Однажды (мандарин)" (выпуск №6)

Первый выпуск "Ералаша" в 1974 году состоял из 3-х миниатюр, и первым сюжетом была миниатюра "Позорное пятно" по сценарию детской поэтессы и писательницы Агнии Барто. Затем ежегодно выходило 6 выпусков.

Видео: "Ералаш" - "Вот это внук!" (выпуск №23)

Первоначально "Ералаш" демонстрировали в кинотеатрах перед сеансами, а с 1986 года киножурнал все больше показывали именно по ТВ, а к распаду СССР в 1991 году шоу полностью стало телевизионным.

Видео: "Ералаш" - "Заройте ваши денежки" (выпуск №85)

Текст песенки для киножурнала "Мальчишки и девчонки, а также их родители...", ставшей его "визитной карточкой", написал Хмелик.

Видео: "Ералаш" - "Подхалим" (выпуск №19)

Киножурнал сразу завоевал большую популярность из-за забавных сценок, направленных на морализаторство и сатиру, однако позже критики стали отмечать некоторую вторичность сюжетов, смену акцента на тему детских пороков.

Ранее сообщалось, что украинский фильм попал в топ вместе с "Чудо-женщиной: 1984" и "Аферой по-голливудски".