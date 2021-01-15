Дякуємо, Грачевський! У мережі згадали найкращі випуски "Єралашу"

Творець легендарного дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський помер від коронавірусу 14 січня в реанімаційній палаті московській лікарні. Після смерті знаменитого 71-річного кінорежисера в мережі згадують найкращі випуски легендарного комедійного проекту, які мільйони знають майже на пам'ять.

Також користувачі інтернету на YouTube-каналі кіножурналу "Єралаш" залишають зворушливі коментарі та пишуть слова подяки Грачевському вже посмертно - за його головне безсмертне творіння.

Цей проект випускався з 1974 по 1995 роки на основній території Центральної кіностудії дитячих і юнацьких фільмів імені М. Горького, а вже з 1996 і по 2005 роки - на власній кіностудії ("Єралаш-Ленд", кіностудія "Єралаш") в Москві.

Відео: "Єралаш" - "Школа моєї мрії" (випуск №101)

Як розповідав журналістам сам Грачевський, назву "Єралаш" придумала дочка співзасновник кіножурналу драматурга Олександра Хмелика Марія.

Відео: "Єралаш" - "Одного разу (мандарин)" (випуск №6)

Перший випуск "Єралашу" в 1974 році складався з 3-х мініатюр, і першим сюжетом була мініатюра "Ганебна пляма" за сценарієм дитячої поетеси і письменниці Агнії Барто. Потім щороку виходило 6 випусків.

Відео: "Єралаш" - "Ось це онук!" (випуск №23)

Спочатку "Єралаш" демонстрували в кінотеатрах перед сеансами, а з 1986 року кіножурнал все більше показували саме по ТБ, а до розпаду СРСР в 1991 році шоу повністю стало телевізійним.

Відео: "Єралаш" - "Зарийте ваші грошики" (випуск №85)

Текст пісеньки для кіножурналу "Мальчишки и девчонки, а также их родители...", яка стала його "візитною карткою", написав Хмелик.

Відео: "Єралаш" - "Підлабузник" (випуск №19)

Кіножурнал відразу завоював велику популярність через дотепні сценки, спрямовані на моралізаторство і сатиру, однак пізніше критики стали відзначати деяку вторинність сюжетів, зміну акценту на тему дитячих вад.

Раніше повідомлялося, що український фільм потрапив в топ разом з "Диво-жінкою: 1984" та "Аферою по-голлівудськи".