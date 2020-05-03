Спасет от Covid-19? Комаровский рассказал про использование противогаза

Евгений Комаровский рассказал, стоит ли во время коронавируса 2020 использовать противогаз, а также ответил на волнующий многих вопрос. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-аккаунте.

"Обычно люди, которые пишут о противогазах - это те люди, которые никогда в противогазах долго не ходили. Вот вы один раз сходите в противогазе в магазин и я уверяю, мысли об этом отпадут однозначно", - комментирует Комаровский.

Вместе с тем эксперт уверяет, что данное средство защиты является очень хорошим. Во-первых, вы не можете заразиться, во-вторых, вы не сможете заразить окружающих. К тому же, он хорошо защитит органы дыхания, зрение и кожу лица человека от опасных веществ, находящихся в воздухе.

Существенным недостатком является то, что он неудобный. Поэтому лучше использовать защитные маски и соблюдать все правила безопасности:

регулярно мойте руки с мылом;

соблюдайте дистанцию в общественных местах;

не трогайте глаза, нос и рот руками;

при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания - обратитесь за медицинской помощью.

Коронавирус 2020 - Комаровский рассказал о противогазе

Напомним, что Комаровский дал важный совет по антисептикам.

Мы писали, что Комаровский рассказал, как обрабатывать собаку после прогулки.

А также о том, что Комаровский развенчал миф о дезинфекции. По его словам, в дезинфекции улиц нет никакой необходимости.